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VIDEO. “Hablar así de tu hermana frente a desconocidos y frente a todo Chile no tiene nombre; él me revictimizó”

“No les puedo describir lo que ha sido para mí, lo que ha sido para mis papás”, comentó Carla Ballero en conversación con “Hay que decirlo”.

Nicolás Lara Córdova

“Hablar así de tu hermana frente a desconocidos y frente a todo Chile no tiene nombre; él me revictimizó”

Carla Ballero respondió con dureza a las críticas que recibió por parte de Claudia Schmidt y de su hermano, Álvaro Ballero, en el episodio más reciente de Hay que decirlo de Zona Latina.

En una llamada telefónica con Sergio Rojas, la exparticipante de Vecinos al Límite comenzó refiriéndose a los dichos que Claudia Schmidt emitió en Zona de Estrellas, donde aseguró que “creo que los Ballero están pauteados”.

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“Entré recién y justo veo que Claudia Schmidt dice que a ella le parecía un tongo armado por mí y Álvaro, antes de que él se fuera, que tuvimos una conversación. No voy a dar detalles, yo siempre he sido muy derecha con mi historia de vida”, comentó Carla Ballero.

“Yo entiendo que esto es farándula, pero que me falten el respeto no me gusta. Yo no soy tonguera. Lo que está pasando con mi hermano ha roto nuestra familia. Que se juegue con algo así y que se rían, me duele”, agregó.

Carla Ballero responde a su hermano Álvaro

Más adelante en la conversación, Carla Ballero también se refirió a los dichos de su hermano Álvaro, quien durante Volverías con tu ex? 2 recordó uno de los episodios que ella vivió producto de sus adicciones.

“Todas las personas que tratan de deslizar que yo tengo algún tipo de vínculo con las drogas y el alcohol, sáquenselo de la cabeza porque eso no es así. Entiendo que la gente puede seguir festinando, lo entiendo, pero que mi propio hermano...”, respondió.

“Yo cada vez que he hablado de mi propio hermano ha sido con la autorización de él. Lo que él dijo es una falacia”, agregó.

Yo jamás estuve por las calles como una pordiosera pidiendo plata o robando para consumir, como lo dijo él”, disparó.

“Hablar así de tu hermana frente a desconocidos y frente a todo Chile no tiene nombre, porque primero... no es una apuñalada. Ahora siento que la gente me ve igual que hace 10 años, pero Álvaro me revictimizó. No les puedo describir lo que ha sido para mí, lo que ha sido para mis papás”, cerró.

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