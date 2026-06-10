“¡Qué chucha les importa, si el rollo es mío!“: conocida influencer enfrenta las críticas por su aumento de peso

La conocida influencer Fran Maira utilizó su cuenta de Instagram para referirse a las críticas que ha recibido por el cambio físico que ha experimentado durante las últimas semanas.

La participante de “Fiebre de Baile” reconoció hace algunos días que había subido de peso producto del accidente vehicular que protagonizó en febrero de este año.

A través de un video compartido en sus historias, Maira respondió con dureza a quienes la han criticado por su aumento de peso.

“Oye, ¿qué les pasa, hueón? La cagó, los hueones maricones. ¡Qué chucha les importa si el rollo es mío, hueón!”, expresó.

Luego, Maira enfocó a sus dos gatos, que se encontraban junto a ella.

“¿Qué opinan ustedes dos de que me pelen por mi guata y se metan con el cuerpo ajeno? ¿Están de acuerdo?”, les preguntó.

Tras eso, la influencer continuó con su descargo y criticó a quienes comentan sobre su peso.

“¡Váyanse a la chucha! ¿Qué les importa si tengo guata? Antes era ‘estás muy flaca’, ahora no sé qué. ¡Qué te importa! ¿Qué les importa? ¿Qué chucha les importa si la guata es mía?”, manifestó.

“Es que no puedo cerrar la boca. Yo creo que la solución es ponerme un scotch. Y eso que no estoy comiendo tanto”, cerró.