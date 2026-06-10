Cathy Barriga rompe el silencio tras visita a Joaquín Lavín Jr: “Yo creo que no hay nada que devolver”

Este miércoles, Cathy Barriga visitó a su esposo, Joaquín Lavín León, quien se encuentra en prisión preventiva por los delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias.

Tras salir del Anexo Capitán Yáber, la exalcaldesa de Maipú conversó con el programa Hay que decirlo de Canal 13.

Consultada sobre su relación con su suegro, Joaquín Lavín, Barriga aseguró que “todo está bien”, aunque recalcó que actualmente están enfocados en la situación de su esposo.

Sin embargo, una vez que se subió a su vehículo, un periodista del espacio le preguntó si devolvería el dinero por el que está siendo acusada, consulta que sorprendió a la exjefa comunal.

“Yo creo que no hay nada que devolver. Cada peso está gastado en los maipucinos. Como periodistas deben saber de la causa, los recursos están gastados”, respondió.

Ante la insistencia del reportero, Cathy Barriga, visiblemente molesta, continuó entregando su versión.

“Es súper importante lo que se les comunica a las personas. Esa nueva citación se debe a una apelación para incluir un punto en la discusión; no es nada oficial ni concreto, y ese tema lo tiene que ver la defensoría. Te invito a leer los 32 terabytes para dar una opinión”, comentó.

“No solamente hay que dar una opinión sesgada de lo que el querellante instala en algo que como defensa se realiza en un juicio. Es ahí donde se condena a las personas, no en un medio de comunicación”, cerró.