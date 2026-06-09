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“Ganaríamos el Mundial”: Arturo Vidal arma su equipo ideal con sudamericanos y deja fuera a una leyenda

El volante de Colo Colo armó la oncena y la publicó en redes sociales a pocos días del inicio del Mundial 2026.

Daniel Ramírez

Arturo Vidal, volante de Colo Colo

Arturo Vidal, volante de Colo Colo

Arturo Vidal sorprendió a sus seguidores con un video en redes sociales, donde arma su equipo ideal con jugadores sudamericanos que estarán en el Mundial 2026.

El volante de Colo Colo comenzó nombrando al “Dibu” Martínez (Argentina) en el arco. Para la defensa, el “King” escogió a Daniel Muñoz (Colombia), Ronald Araújo (Uruguay), “Cuti” Romero (Argentina) y Piero Hincapié (Ecuador).

Respecto al mediocampo, el bicampeón con La Roja eligió a Alexis Mac Allister (Argentina), Federico Valverde (Uruguay) y James Rodríguez (Colombia).

Y para la delantera, el futbolista del “Cacique” se inclinó por Luis Díaz (Colombia), Julián Álvarez (Argentina) y Lionel Messi (Argentina).

Vidal no nombró a Neymar por este motivo

Tras completar su equipo, Arturo Vidal aseguró: “Con este once, ganaría el Mundial”. En la misma publicación, el mediocampista albo explicó por qué no incluyó a Neymar en su oncena. "Lo grabamos (el video) cuando Neymar no estaba convocado, si no, va fijo", escribió.

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