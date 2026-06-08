Cadem: 67% apoya registro de vándalos y 72% respalda quitar beneficios sociales a infractores

La más reciente encuesta Plaza Pública de Cadem reveló un amplio apoyo ciudadano a las medidas impulsadas por el Gobierno para enfrentar actos de vandalismo e incivilidades.

Entre ellas, destaca la propuesta de crear un registro de personas involucradas en este tipo de hechos, iniciativa anunciada por el Presidente José Antonio Kast durante su Cuenta Pública.

De acuerdo con el sondeo, un 67% de los consultados se mostró favorable a la creación del Registro de Vándalos e Incivilidades , mecanismo que busca identificar a quienes participen en estos actos y aplicar distintas sanciones asociadas.

Asimismo, un 72% respaldó que los infractores pierdan bonos o transferencias monetarias del Estado, mientras que un 70% apoyó la suspensión de la licencia de conducir y un 69% la restricción del pasaporte.

Pese al respaldo a las medidas, la encuesta también evidenció reparos respecto de sus consecuencias. Un 60% de los encuestados consideró que la eliminación de beneficios sociales podría afectar principalmente a personas de menores ingresos, más que a quienes cuentan con mayores recursos económicos.

En cuanto a las sanciones más adecuadas, la ciudadanía se inclinó por fórmulas asociadas a la reparación del daño. Un 49% señaló que quienes cometan actos de vandalismo deberían enfrentar multas o ser obligados a reparar los perjuicios causados.

En la misma línea, un 84% estuvo de acuerdo con exigir la reparación de los daños antes de aplicar eventuales restricciones a beneficios estatales.

La medición también mostró que un 60% cree que la pérdida de beneficios sociales podría contribuir a reducir este tipo de conductas.