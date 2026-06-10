Eduardo Vargas sorprende y deja este mensaje sobre el futuro de Alexis Sánchez: “Si decide volver a Chile...”

Este miércoles, en conferencia de prensa, Eduardo Vargas abordó el futuro de Alexis Sánchez y reconoció que le gustaría verlo de regreso en el fútbol chileno, donde últimamente ha sido vinculado con Universidad de Chile.

Sin embargo, el delantero de la U enfatizó que la última palabra la tiene el tocopillano y que nadie puede influir en su decisión, ni siquiera los integrantes de la Generación Dorada.

“Si Alexis decide volver a Chile, es su decisión; no creo que influya mucho si nosotros, los de la Generación Dorada, hablamos con él”, señaló “Tuboman” tras la consulta de ADN Deportes.

“Pero si vuelve a Chile, ya sea a la U o a cualquier equipo, yo feliz, porque es un gran jugador y le dará mucho a nuestra liga”, agregó Vargas sobre su excompañero de La Roja.

Cabe señalar que el contrato de Alexis Sánchez con el Sevilla finaliza a fines de este mes y, hasta el momento, no existen definiciones respecto de su futuro profesional. No obstante, en España ya han surgido versiones que apuntan a una posible renovación de su vínculo con el conjunto sevillano.