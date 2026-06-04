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¿Portazo definitivo a la U? La nueva opción que tiene Alexis Sánchez para seguir en Europa

La prensa española ya daba por hecho que el chileno se iría del Sevilla, pero surgió un nuevo escenario en torno al futuro del tocopillano.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Quality Sport Images

En los últimos meses, diversos medios españoles dieron por hecho que Alexis Sánchez dejaría el Sevilla una vez finalizado su contrato, que expira a fines de junio. Sin embargo, en las últimas horas surgió una nueva información que cambia por completo el panorama del tocopillano en el fútbol español.

Según reveló el medio hispano El Desmarque, la dirigencia del cuadro sevillano estaría considerando ofrecerle una extensión de contrato por una temporada más al delantero chileno, pero bajo ciertas condiciones.

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“Los condicionantes están claros. Alexis se quedará si mantiene el bajo salario con el que llegó y acepta que su rol es el de salir en los minutos finales para, con su calidad, resolver partidos atascados”, señaló la fuente citada.

En la misma línea, indicaron que “Alexis tiene mucho que aportar, como ha quedado demostrado desde la llegada del entrenador Luis García Plaza. Su continuidad no es un disparate y, de hecho, tiene papeletas de producirse”.

En este escenario, Alexis Sánchez podría prolongar su permanencia en Europa, en lugar de concretar un retorno al fútbol sudamericano, donde ha sido mencionado como alternativa para River Plate y Universidad de Chile.

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