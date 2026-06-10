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Cortes de agua en Santiago: Aguas Andinas confirma interrupciones este miércoles 10 de junio en 2 comunas de la RM

La compañía detalló que los cortes se podrían prolongar por hasta 11 horas en algunos sectores. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Cortes de agua en Santiago: Aguas Andinas confirma interrupciones este miércoles 10 de junio en 2 comunas de la RM

Cortes de agua en Santiago: Aguas Andinas confirma interrupciones este miércoles 10 de junio en 2 comunas de la RM / Agencia Getty

Aguas Andinas confirmó nuevos cortes de agua para Santiago. La empresa a cargo del suministro informó que habrán interrupciones en el servicio durante la tarde de este miércoles en dos comunas de la región Metropolitana.

De acuerdo a lo comunicado por la compañía, los cortes de agua se deben a trabajos programados por la empresa: reparaciones varias en arranque y conexión de redes exactamente.

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Cabe señalar que las interrupciones del servicio son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas.

Algunas zonas podrían estar durante 11 horas con el suministro suspendido. A continuación, el detalle:

  • Puente Alto: desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.
ADN
  • San Miguel: desde las 15:30 horas de este miércoles hasta las 02:30 horas del jueves 11 de junio.
ADN

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