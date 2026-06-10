Alerta por sobreendeudamiento en Chile: 6 de cada 10 personas que busca ayuda financiera debe a más de tres entidades / krisanapong detraphiphat

El sobreendeudamiento en Chile sigue encendiendo alertas, especialmente entre personas que arrastran más de una obligación financiera al mismo tiempo.

Un análisis de Segal Deudores reveló que 6 de cada 10 personas que buscan orientación financiera mantienen compromisos activos con más de tres acreedores distintos.

El dato muestra que el problema ya no se limita a una deuda puntual difícil de pagar, sino a una acumulación de compromisos con bancos, casas comerciales, financieras no bancarias, prestadores de salud, cooperativas e incluso créditos informales. Esta dispersión complica la reorganización de las finanzas personales y aumenta el riesgo de enfrentar demandas o procesos de insolvencia.

El problema que golpea a miles de familias endeudadas en Chile

Según el análisis, el perfil predominante corresponde a personas entre 35 y 55 años, con ingresos medios, que comenzaron a endeudarse para compensar la pérdida de poder adquisitivo. En muchos casos, el problema se extendió durante años antes de que buscaran apoyo profesional.

La directora jurídica de Segal Deudores, Carla Lavín Benito, explicó que “la gran mayoría de las personas que buscan ayuda ya no enfrenta una deuda específica, sino un sistema completo de obligaciones que se fue construyendo progresivamente para compensar la pérdida de capacidad económica”.

La especialista añadió que este fenómeno no puede entenderse solo como una mala decisión individual. “El sobreendeudamiento que vemos hoy en Chile es un fenómeno estructural y no simplemente una consecuencia de malas decisiones individuales”, sostuvo.

Uno de los puntos más preocupantes es el retraso en pedir ayuda. Mientras más tiempo pasa, más aumentan los intereses, multas y costos judiciales. En algunos casos, el monto final puede duplicar o triplicar la deuda original.

La Ley 20.720 de Insolvencia y Reemprendimiento permite reorganizar o liquidar deudas bajo supervisión judicial. Sin embargo, desde Segal Deudores advierten que muchas personas desconocen estas herramientas.

Lavín recalcó que “mientras antes se evalúe la situación financiera del deudor, mayores son las alternativas para resguardar su patrimonio”.