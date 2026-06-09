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Diputados presentan proyecto de ley “Sueldo Protegido” tras embargos de la TGR a deudores del CAE

Parlamentarios de oposición buscan impedir que remuneraciones depositadas en cuentas bancarias sean embargadas por Tesorería.

Juan Castillo

Agencia Uno | Getty Images

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Diputados anunciaron la presentación del proyecto Ley Sueldo Protegido, iniciativa que busca reforzar la inembargabilidad de las remuneraciones y evitar que los sueldos depositados en cuentas bancarias sean retenidos por la Tesorería General de la República (TGR).

La propuesta fue impulsada por parlamentarios del Partido Comunista, Frente Amplio, Partido Socialista, Partido de la Gente y la Democracia Cristiana, luego de denuncias de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que acusaron embargos sobre la totalidad de sus fondos en cuentas corrientes, vista y de ahorro.

La diputada Daniela Serrano, autora del proyecto, afirmó que la iniciativa busca dar una respuesta desde el Congreso frente a los cobros aplicados por la TGR. “Cómo desde el Congreso le vamos a dar salida al saqueo que le está haciendo la TGR a los deudores del CAE”, señaló.

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La parlamentaria apuntó directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y al Gobierno por los procedimientos de cobro. Según Serrano, “el ministro no ha sido capaz de sostener que aquellas personas que ganan menos de 3.5 millones no hayan sido embargadas”.

Además, sostuvo que se han aplicado “vaciamiento de cuentas bancarias a familias que no saben cómo llegar a fin de mes”, por lo que la propuesta busca evitar interpretaciones administrativas que permitan afectar remuneraciones. En esa línea, planteó que el objetivo es que “este embargo de los sueldos sea ilegal cuando se encuentre en cuentas bancarias”.

La diputada Emilia Schneider también criticó la postura del Ejecutivo y aseguró que el CAE fue una política pública fallida. “El CAE fue un fracaso del Estado. Un despilfarro de recursos para el Fisco, un estrés financiero para las instituciones de educación superior y un abuso para las familias chilenas”, afirmó.

En tanto, el diputado Juan Santana contrastó los cobros a deudores estudiantiles con la evasión tributaria de empresas. “Aquí funciona nuestro país, y particularmente este gobierno, como la ley del embudo. Ancho para los empresarios, restringido para los trabajadores”, sostuvo.

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