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AUDIO. Cumbre municipal en Coquimbo: Más de 800 concejales de todo Chile se reunirán en masivo congreso nacional

La cumbre organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) se llevará a cabo entre el 16 y el 19 de junio.

Gonzalo Miranda

Paulina Marín

Más de 800 concejales de todo Chile se reunirán en masivo congreso nacional

Más de 800 concejales de todo Chile se reunirán en masivo congreso nacional

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El auditorio del edificio consistorial de la Municipalidad de Coquimbo se prepara para recibir a más de 800 concejales y concejalas de todo el territorio nacional.

Las autoridades locales participarán en el Congreso Nacional de Concejales y Concejalas 2026, una cumbre clave organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) que se llevará a cabo entre el 16 y el 19 de junio.

El evento busca convertirse en un espacio de debate, aprendizaje y fortalecimiento de los gobiernos locales en un momento crucial para la gestión comunal.

Durante las cuatro jornadas de extensión, el Congreso abordará una intensa agenda de capacitaciones y debates sobre materias de alto impacto público y legislativo, entre las que destacan:

  • El proyecto de ley que fortalece el rol fiscalizador y las atribuciones de los concejales.
  • La nueva Ley de Seguridad Municipal.
  • Financiamiento local, recaudación de contribuciones y patentes.
  • Normas de probidad y agenda anticorrupción para blindar la gestión de los municipios.

“El municipalismo lo construimos juntos”

El presidente de la AChM, Gustavo Alessandri, relevó la importancia de generar estos espacios de encuentro presencial e hizo un llamado abierto a las autoridades de todas las comunas.

“Queremos invitar a todos los concejales de Chile a este encuentro por el diálogo y el compromiso (...). Es fundamental que usted participe para compartir experiencias y, sobre todo, poder profesionalizar el municipalismo desde su perspectiva, porque así todos podemos lograr cosas mejores”, enfatizó el líder del organismo.

El encuentro promete marcar la pauta de las demandas que los gobiernos locales presentarán ante el Ejecutivo y el Congreso de Valparaíso durante el segundo semestre de este año.

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