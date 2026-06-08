Preparan el tren bala más rápido de América: superará los 320 km/h y unirá dos ciudades clave

Estados Unidos avanza en uno de sus proyectos ferroviarios más ambiciosos: Brightline West, un tren de alta velocidad que conectará Las Vegas con el sur de California a velocidades cercanas a los 320 km/h.

La línea tendrá unos 350 kilómetros con una estación principal en Las Vegas y paradas adicionales en Apple Valley, Hesperia y Rancho Cucamonga. El trazado correrá casi en su totalidad por la mediana de la autopista I-15.

Todo el trayecto tomará aproximadamente dos horas y diez minutos, el doble de rápido que el tiempo promedio en automóvil. Sumando la conexión desde el centro de Los Ángeles vía Metrolink, el recorrido completo llegaría a cerca de tres horas.

La compañía define el proyecto como el primer sistema ferroviario real de alta velocidad para pasajeros en el país del norte. La operación será completamente eléctrica y de cero emisiones.

Se estiman 50 millones de viajes anuales entre ambas zonas, con más del 85% realizados en automóvil. La línea proyecta evitar más de 800 millones de kilómetros vehiculares al año y eliminar más de 325 mil toneladas de CO₂ anuales.

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Cuál es el estado actual del proyecto

La empresa aún espera la aprobación de un préstamo federal de 6.000 millones de dólares necesario para financiar la construcción, mientras paralelamente gestiona un crédito de 4.000 millones con un consorcio bancario.

La fase de construcción civil está en curso: el estacionamiento de la estación de Las Vegas toma forma rápidamente en 2026. El servicio está previsto para comenzar a fines del año 2029.

“Brightline West apoyará a más de 10.000 empleos sindicalizados durante la construcción y alrededor de 800 empleos permanentes de operación y mantenimiento”, precisa la web del proyecto.

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