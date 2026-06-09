;

Vecinos atrapados y dos heridos por quemaduras: qué se sabe del incendio que terminó con una casa derrumbada en Santiago

La caída de parte de la estructura bloqueó accesos a viviendas cercanas. Debido a la emergencia, el tránsito se encuentra suspendido.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Vecinos atrapados y dos heridos por quemaduras: qué se sabe del incendio que terminó con una casa derrumbada en Santiago

Fue durante la mañana de este martes cuando se registró un incendio que afectó a una vivienda de tres pisos ubicada en el sector de Agustinas con Libertad, en la comuna de Santiago.

Según información preliminar, el siniestro se originó cerca de las 06:30 horas y obligó a declarar una tercera alarma de incendio. En medio del trabajo de Bomberos para controlar las llamas, se produjo un derrumbe repentino de la estructura.

En diálogo con Radio ADN, el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slako, confirmó que dos personas resultaron con quemaduras y debieron ser trasladadas a un centro asistencial.

Revisa también

ADN

Derrumbe bloqueó viviendas vecinas

“El derrumbe provocó que los escombros salieran hacia la calle, bloqueando el acceso principal de las casas que están al frente. Las personas que están adentro no pueden salir por sus propios medios, y están siendo rescatadas por Bomberos”, añadió.

Por último, Slako señaló que solicitaron apoyo de más unidades de Bomberos para “poder terminar de controlar la propagación, que es lo que nos está preocupando en este minuto”.

Cabe recordar que desde Transporte Informa comunicaron que el tránsito se encuentra suspendido en el perímetro de Agustinas con Libertad. Asimismo, se llamó a los peatones a no transitar por la zona debido a la emergencia.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad