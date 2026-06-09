Vecinos atrapados y dos heridos por quemaduras: qué se sabe del incendio que terminó con una casa derrumbada en Santiago

Fue durante la mañana de este martes cuando se registró un incendio que afectó a una vivienda de tres pisos ubicada en el sector de Agustinas con Libertad, en la comuna de Santiago.

Según información preliminar, el siniestro se originó cerca de las 06:30 horas y obligó a declarar una tercera alarma de incendio . En medio del trabajo de Bomberos para controlar las llamas, se produjo un derrumbe repentino de la estructura.

En diálogo con Radio ADN, el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slako, confirmó que dos personas resultaron con quemaduras y debieron ser trasladadas a un centro asistencial.

Derrumbe bloqueó viviendas vecinas

“El derrumbe provocó que los escombros salieran hacia la calle, bloqueando el acceso principal de las casas que están al frente. Las personas que están adentro no pueden salir por sus propios medios, y están siendo rescatadas por Bomberos”, añadió.

Por último, Slako señaló que solicitaron apoyo de más unidades de Bomberos para “poder terminar de controlar la propagación, que es lo que nos está preocupando en este minuto”.

Cabe recordar que desde Transporte Informa comunicaron que el tránsito se encuentra suspendido en el perímetro de Agustinas con Libertad. Asimismo, se llamó a los peatones a no transitar por la zona debido a la emergencia.