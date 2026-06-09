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GPS de celular robado los delató: detienen a dos jóvenes tras violento asalto a matrimonio en Colina

Los imputados, una mujer de 20 años y un hombre de 19, fueron capturados en Quilicura con parte de las especies sustraídas y la camioneta robada a las víctimas.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Durante la noche de este lunes, un matrimonio fue víctima de un violento asalto al interior de una vivienda ubicada en un condominio del sector Camino Lo Pinto, en la comuna de Colina.

Concretamente, un grupo de delincuentes armados ingresó al inmueble, intimidó a la pareja y la encerró en una de las habitaciones para concretar el robo.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los sujetos sustrajeron diversas especies, entre ellas joyas, un computador portátil, teléfonos celulares y una camioneta perteneciente a la familia. Tras cometer el delito, los individuos escaparon del lugar.

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La rápida denuncia a Carabineros permitió iniciar diligencias para ubicar a los responsables. En ese contexto, el sistema de posicionamiento satelital GPS de uno de los teléfonos robados fue clave para seguir el desplazamiento de los sospechosos.

Gracias al rastreo del dispositivo, personal del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) logró localizar la camioneta sustraída en la comuna de Quilicura. En el procedimiento fueron detenidos dos presuntos integrantes de la banda: una mujer de 20 años y un hombre de 19.

Además, los funcionarios encontraron parte de las especies robadas durante el asalto, las que fueron recuperadas e incautadas como evidencia para la investigación.

Los antecedentes del caso quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para determinar la participación de otros involucrados en el robo y recuperar el resto de los objetos sustraídos.

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