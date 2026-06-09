Alerta en el centro de Santiago: incendio consume casa de tres pisos y provoca derrumbe total

Un incendio estructural afecta durante la mañana de este martes a una casa de tres pisos ubicada en el sector de Agustinas con Libertad, en Santiago Centro.

La emergencia comenzó cerca de las 06:30 horas y movilizó a equipos de Bomberos y personal policial.

Según los antecedentes preliminares, la estructura comenzó a ser consumida por las llamas y, en medio del combate del fuego, se produjo un derrumbe repentino. Por ahora, se desconoce si hay personas heridas producto del colapso o del incendio.

Desde Transporte Informa indicaron que existe corte total de tránsito en todo el perímetro de Agustinas con Libertad en el centro de Santiago.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en el sector para controlar las llamas, revisar los daños provocados por el derrumbe y resguardar el perímetro. Se recomienda evitar la zona y preferir vías alternativas mientras se mantiene el operativo.

Por este incendio, el Colegio María Luisa Villalón, ubicado en la intersección de Agustinas con Libertad, anunció la suspensión de clases para este martes.

Además, según pudo conocer Radio ADN, no se reportan personas lesionas ni heridas por esta emergencia.