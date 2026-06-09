Tras filtración de imágenes íntimas de Camila Flores: las sanciones que contempla la ley para los responsables

La denuncia de la senadora Camila Flores por la filtración de imágenes íntimas sin su consentimiento volvió a poner en el debate público las sanciones que contempla la legislación chilena para este tipo de conductas.

El caso se conoció luego de que la parlamentaria denunciara la circulación de fotografías y videos de carácter sexual que habrían sido captados por una cámara de seguridad instalada en su domicilio.

A raíz de los hechos, diversas autoridades expresaron su respaldo a Flores y condenaron la difusión del contenido, mientras la investigación busca determinar eventuales responsabilidades.

¿Qué sanciones contempla la ley?

La Ley 21.675, que aborda la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, considera la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento como una forma de violencia sexual.

La normativa establece que quienes exhiban registros de carácter sexual sin autorización pueden enfrentar penas de hasta 60 días de prisión y multas de entre 5 y 10 UTM.

Sin embargo, cuando existe envío, publicación o difusión del material, las sanciones aumentan. En esos casos, la ley contempla penas que van desde 61 hasta 540 días de cárcel, además de multas de entre 11 y 20 UTM.