PDI allana casa de Percy Marín y encuentra evidencia de los videos íntimos de la senadora Camila Flores

La Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), en un trabajo conjunto con el Ministerio Público, ejecutó una orden de entrada y registro en el domicilio de Percy Marín, exesposo de la senadora Camila Flores (RN), en el marco de una investigación penal por el delito de fraude informático.

De acuerdo con antecedentes reservados entregados a Emol, el operativo se concretó en el marco de la bullada polémica por la filtración y divulgación masiva de videos e imágenes de índole sexual en las que aparece la parlamentaria junto a otro hombre. Durante el allanamiento a la propiedad, Marín se vio obligado a hacer entrega voluntaria de la totalidad de sus dispositivos electrónicos personales. Tras un primer peritaje técnico a los soportes digitales, los efectivos policiales confirmaron el hallazgo de evidencia informática directamente asociada a los archivos íntimos sustraídos a la legisladora.

La denuncia de la parlamentaria: “Es increíble lo que el despecho puede provocar”

La confirmación del hallazgo policial generó una inmediata reacción de la senadora de Renovación Nacional, quien utilizó su cuenta oficial en la plataforma X para difundir un video con un potente y directo descargo público respecto a la vulneración de su intimidad.

“Mi exmarido, coludido con otras personas, han difundido fotos privadas mías, obtenidas de forma ilícita, ilegal, hechos que he denunciado a la justicia y espero que se investiguen (...) Es increíble lo que el despecho, lo que la falta de entendimiento pueden provocar; no entender que cuando una persona simplemente no quiere estar con otra, y que la relación se terminó, no significa que se tenga que destruir la vida del otro”, fustigó la parlamentaria.

Flores enfatizó que la difusión de estos registros, que coincide temporalmente con la filtración maliciosa en redes de la demanda de divorcio que el propio Marín había interpuesto en su contra, representa un patrón de conducta que busca menoscabar su honra.

“Una persona, sea hombre o mujer, no es propiedad de nadie y tiene todo el derecho a rehacer su vida con quien quiera, todas las veces que quiera y con quienes quiera. Él no tenía por qué hacer este tipo de acciones porque yo no tenía por qué darle cuentas a él o a nadie”, argumentó la legisladora, solidarizando además con las miles de mujeres civiles que enfrentan este tipo de extorsiones o ciberacoso en el país.