Santiago Wanderers es sancionado por incidentes en Copa Chile y tendrá repercusiones para su duelo ante la U / Sebastian Olavarria/Agencia Uno

El 1 de febrero pasado, en el marco de la fase de grupos de la Copa Chile, Santiago Wanderers enfrentó a Unión San Felipe en el Elías Figueroa de Valparaíso, donde vencieron 3-1.

El problema es que, en medio del partido, la hinchada local lanzó bombas de ruido y proyectiles, con uno de los elementos pirotécnicos alcanzando a un pasapelotas, lo que provocó la suspensión del juego durante el segundo lapso.

Producto de lo anterior, los caturros fueron sancionados con un partido de visita sin poder contar con sus adherentes en tribunas.

El detalle es que ese juego, agendado para el domingo 21 de junio, es contra la U de Chile, con lo que Santiago Wanderers no tendrá hinchada en el Estadio Nacional.

“El club ya acató la medida y puso a disposición del equipo local las listas requeridas para la coordinación del partido”, explicaron en el elenco porteño a través de un comunicado, apuntando a evitar este tipo de comportamientos en el futuro.