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“Es un regalo a la ciudad”: aseguran que Valparaíso será la sede de la Copa Intercontinental Sub 20

El presidente de Santiago Wanderers, Reinaldo Sánchez, comentó que la Federación de Fútbol de Chile oficializará en los próximos días la fecha del juego ante Real Madrid.

Carlos Madariaga

“Es un regalo a la ciudad”: aseguran que Valparaíso será la sede de la Copa Intercontinental Sub 20

“Es un regalo a la ciudad”: aseguran que Valparaíso será la sede de la Copa Intercontinental Sub 20 / Agencia Press South

Mucho se ha especulado durante las últimas semanas respecto de dónde jugará Santiago Wanderers su partido por la final de la Copa Intercontinental Sub 20.

Se especuló que, tras cuatro ediciones seguidas disputadas en Sudamérica, la exigencia estaba en que el juego se desarrollase en Europa, más allá de la intervención del Ministerio del Deporte al respecto.

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Sin embargo, según el presidente caturro, Reinaldo Sánchez, habrá novedades positivas y el encuentro se disputará en Valparaíso.

"Es algo que está definido. Definitivamente se juega acá y eso me pone contento, para mí es un regalo a Valparaíso, las otras ciudades ya tienen demasiados regalos, todas han progresado y Valparaíso se ha ido quedando con los años", recalcó en diálogo con La Estrella de Valparaíso.

“Dentro de los próximos días se debería saber, pero yo quedé feliz con la noticia, y especialmente por los cabros, que son un producto de Wanderers, son nuestros propios jugadores y hay que darles todas las oportunidades que se merecen”, dijo Sánchez, valorando el aporte de los sub 20 al plantel que compite en la Primera B.

Siempre voy a preferir que jueguen ellos, porque ya le ganaron a argentinos, uruguayos y brasileños dos veces, así que acá creo que van a ser capaces de replicarlo, si por algo los jugadores rivales de segunda división no están en Primera”, enfatizó el mandamás de Santiago Wanderers, quien asegura que todavía no está en disposición de vender el club.

Varias ofertas me han llegado, tres por lo menos de esas que son serias y seguras, pero estoy viendo, analizando, quizás en algún momento le entrego mis acciones a algunos de mis hijos más jóvenes. Yo pronto me voy a dedicar a ver los partidos por televisión no más”, cerró Reinaldo Sánchez.

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