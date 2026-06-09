Percy Marín rompe el silencio: “Es injusto que hoy se intente instalar la idea de que todo lo ocurrido tendría su origen en el despecho”

Percy Marín, exesposo de Camila Flores, respondió a las acusaciones realizadas por la senadora, quien lo acusó de filtrar los registros íntimos que se dieron a conocer a través de redes sociales.

En un extenso video, Percy Marín se refirió a las acusaciones de violencia intrafamiliar en su contra y a la denuncia por la presunta filtración de los videos.

“Hoy me veo obligado a hablar porque se me ha imputado públicamente la comisión de graves delitos, atribuyéndome conductas que rechazo categóricamente. Yo no participé en las denuncias anónimas que dieron origen a las investigaciones por fraude al fisco que afectan a mi excónyuge”, comentó.

“No ejercí jamás actos de violencia contra ella. Tampoco he participado, promovido ni coordinado la filtración y divulgación de imágenes privadas. Todo eso es objeto de una investigación. Quiero ser claro en esto: rechazo profunda y francamente lo ocurrido, y me preocupa cualquier vulneración de la intimidad y privacidad de las personas”, agregó Percy Marín.

“Considero importante aclarar que existen registros y videos de estos hechos, los que fueron captados de manera lícita a través de una plataforma a la cual ambos teníamos acceso, al igual que las cuidadoras de nuestra hija. Estos videos se encuentran bajo custodia del equipo jurídico y de la PDI”, explicó.

“Fui separado de mi hija durante más de cien días sin que existiera una causa para ello”

Sobre la filtración de los videos, Percy Marín comentó que cree que esta divulgación podría tener la intención de afectar las pruebas presentadas en la demanda de divorcio culposo que mantiene contra la senadora Camila Flores.

“Existe el riesgo de que la divulgación pública de estos antecedentes tenga la intención de afectar o desestimar las pruebas que sustentan la demanda de divorcio culposo. Por eso le pido a la justicia que investigue rigurosamente el verdadero origen de estos hechos. Lo hago con la misma convicción con la que he guardado silencio durante todo este tiempo”, dijo Marín.

“Por eso, considero particularmente injusto que hoy se intente instalar la idea de que todo lo ocurrido tendría su origen en el despecho o en mi supuesta incapacidad para aceptar el término de una relación”, sostuvo.

“La realidad es que fui sacado de mi hogar mediante una denuncia que posteriormente fue dejada sin efecto. Fui separado de mi hija durante más de cien días sin que existiera una causa para ello. Mientras intentaba comprender lo ocurrido y enfrentar uno de los momentos más difíciles de mi vida, el tercero involucrado fue incorporado al equipo parlamentario apenas dos días después de mi salida forzosa”, señaló.

Finalmente, Percy Marín comentó que “como padre, no puedo ser indiferente ante situaciones que considero inapropiadas y graves para una niña. Ver cómo personas ajenas compartían espacios de privacidad dentro del hogar mientras ella se encontraba durmiendo fue mi principal preocupación”.