Reportan persona extraviada tras incendio que provocó colapso de vivienda en Santiago

Desde el Cuerpo de Bomberos de Santiago confirmaron que se encuentra controlado el incendio que afectó a una vivienda de tres pisos ubicada en el sector de Agustinas con Libertad y que terminó derrumbada producto de la emergencia.

El comandante Giorgio Trombén detalló que el inmueble era subarrendado por habitaciones. “Nos informan de que habitaban alrededor de 50 personas, varias de las cuales han sido rescatadas”, señaló.

En esa línea, confirmó que una persona resultó con quemaduras de diversa consideración y fue trasladada por personal del SAMU a un recinto asistencial.

Investigan posible persona desaparecida

“Nos informan de que hay una persona extraviada . Estamos cotejando tanto con los vecinos y con algunas acciones preliminares para tener la información concreta y estar a disposición de la activación de algún organismo, de que pueda también hacer una búsqueda y rescate más exhaustiva”, informó Trombén.

Según detalló, preliminares se trataría de un hombre de aproximadamente 30 años. “Vecinos informan de que echan de menos a una persona que no salió de la estructura y que creen que pudiese haber quedado en su interior”, agregó.