Humo en Santiago tras incendio y derrumbe: entregan recomendaciones para proteger la salud

La presencia de humo en Santiago Centro, tras el incendio estructural que provocó el derrumbe de una vivienda en el sector de Agustinas con Libertad, generó recomendaciones preventivas para vecinos, trabajadores y personas que circulan por la zona.

La emergencia movilizó a equipos de Bomberos y obligó a mantener resguardos especiales debido al humo visible en el sector.

En ese contexto, se llamó a reducir la exposición, especialmente en personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones respiratorias.

Qué hacer ante la presencia de humo

Entre las principales medidas, las autoridades recomendaron evitar realizar actividad física mientras se mantenga la presencia de humo. Además, llamaron a cerrar puertas y ventanas para impedir que el humo ingrese a los domicilios, especialmente en viviendas cercanas al lugar de la emergencia.

También se pidió especial cuidado con grupos de riesgo, especialmente con personas embarazadas, niñas y niños, personas mayores, pacientes asmáticos o con EPOC.

En caso de una alta concentración de humo, otra medida sugerida es usar un pañuelo húmedo para cubrir nariz y boca, con el objetivo de disminuir la inhalación directa de partículas mientras la persona se desplaza o permanece en una zona afectada.

Finalmente, ante síntomas como dificultad para respirar, mareos, irritación ocular o conjuntivitis, se recomendó acudir a un centro asistencial o llamar a Salud Responde al 600 360 7777.