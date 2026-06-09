;

VIDEO. “Esto no es Sin Filtros”: José Antonio Neme y diputado Francisco Orrego protagonizan tensa discusión en directo

“Un burócrata puede cobrarme un CAE y sacarme plata de la cuenta corriente, pero no se puede seguir la ruta del dinero criminal”, comentó el panelista de Mucho Gusto.

Nicolás Lara Córdova

“Esto no es Sin Filtros”: José Antonio Neme y diputado Francisco Orrego protagonizan tensa discusión en directo

Este martes, José Antonio Neme, el exfiscal Sabas Chahuán y el diputado Francisco Orrego protagonizaron una discusión en vivo durante Mucho Gusto, mientras abordaban el debate sobre el levantamiento del secreto bancario.

Durante una extensa intervención, el panelista de Sin Filtros no permitía que el resto de los presentes entregara su opinión, hasta que fue interrumpido por Neme.

Revisa también:

ADN

“¿Puedo intervenir? Porque, si no, el diputado Orrego va a hablar todo el rato... Esto no es Sin Filtros”, comentó el conductor.

“Hoy, en estricto rigor, un burócrata puede cobrarme un CAE y sacarme plata de la cuenta corriente, pero no se puede seguir la ruta del dinero criminal”, agregó.

Ante esto, Francisco Orrego respondió que tenía una mala noticia para el periodista, lo que dio paso a un tenso intercambio en pantalla.

“Para mí, a veces va a depender de mi estado de ánimo. Hoy tú puedes alzar el secreto bancario. La única discrepancia que tenemos es respecto del mecanismo que establece la ley para poder entrometerse en la privacidad de las personas”, indicó el diputado.

“No es efectivo lo que dice el diputado Orrego en el 99,9%”

En medio de la discusión, Orrego aseguró que el levantamiento del secreto bancario puede tardar hasta 48 horas, afirmación que fue desmentida en vivo por Sabas Chahuán.

“No sé si servirá, pero, con todo respeto, no es efectivo lo que dice el diputado Orrego en el 99,9% de los casos. No es así y, en muchos casos, no demora 48 horas”, sentenció el exfiscal.

Posteriormente, Orrego sostuvo que, si el caso involucrara a Karol Cariola, probablemente no se levantaría el secreto bancario. Chahuán respondió que, si dependiera de él, “el secreto bancario de Karol Cariola lo levanto al día siguiente”.

“Todos los secretos bancarios. Yo soy partidario de que haya un proyecto de ley para que cualquier diputado o autoridad, al asumir el cargo, levante su secreto bancario”, agregó.

No sé quién es ese panelista, pero fue lo primero que dije en la entrevista, entonces parece que no nos estamos escuchando. Yo estoy dispuesto a que todos aquellos que recibimos fondos por parte del Estado tengamos nuestras cuentas abiertas, porque con los impuestos hay que ser transparentes”, replicó Orrego.

Tras estos dichos, Sabas Chahuán se limitó a tomarse la cabeza.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad