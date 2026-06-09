“Esto no es Sin Filtros”: José Antonio Neme y diputado Francisco Orrego protagonizan tensa discusión en directo

Este martes, José Antonio Neme, el exfiscal Sabas Chahuán y el diputado Francisco Orrego protagonizaron una discusión en vivo durante Mucho Gusto, mientras abordaban el debate sobre el levantamiento del secreto bancario.

Durante una extensa intervención, el panelista de Sin Filtros no permitía que el resto de los presentes entregara su opinión, hasta que fue interrumpido por Neme.

“¿Puedo intervenir? Porque, si no, el diputado Orrego va a hablar todo el rato... Esto no es Sin Filtros”, comentó el conductor.

“Hoy, en estricto rigor, un burócrata puede cobrarme un CAE y sacarme plata de la cuenta corriente, pero no se puede seguir la ruta del dinero criminal”, agregó.

Ante esto, Francisco Orrego respondió que tenía una mala noticia para el periodista, lo que dio paso a un tenso intercambio en pantalla.

“Para mí, a veces va a depender de mi estado de ánimo. Hoy tú puedes alzar el secreto bancario. La única discrepancia que tenemos es respecto del mecanismo que establece la ley para poder entrometerse en la privacidad de las personas”, indicó el diputado.

“No es efectivo lo que dice el diputado Orrego en el 99,9%”

En medio de la discusión, Orrego aseguró que el levantamiento del secreto bancario puede tardar hasta 48 horas, afirmación que fue desmentida en vivo por Sabas Chahuán.

“No sé si servirá, pero, con todo respeto, no es efectivo lo que dice el diputado Orrego en el 99,9% de los casos. No es así y, en muchos casos, no demora 48 horas”, sentenció el exfiscal.

Posteriormente, Orrego sostuvo que, si el caso involucrara a Karol Cariola, probablemente no se levantaría el secreto bancario. Chahuán respondió que, si dependiera de él, “el secreto bancario de Karol Cariola lo levanto al día siguiente”.

“Todos los secretos bancarios. Yo soy partidario de que haya un proyecto de ley para que cualquier diputado o autoridad, al asumir el cargo, levante su secreto bancario”, agregó.

“No sé quién es ese panelista, pero fue lo primero que dije en la entrevista, entonces parece que no nos estamos escuchando. Yo estoy dispuesto a que todos aquellos que recibimos fondos por parte del Estado tengamos nuestras cuentas abiertas, porque con los impuestos hay que ser transparentes”, replicó Orrego.

Tras estos dichos, Sabas Chahuán se limitó a tomarse la cabeza.