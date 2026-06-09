Corte confirma sobreseimiento de Rodolfo Carter y descarta delitos en urbanización de terreno en loteo El Rincón de La Florida

El 14° Juzgado de Garantía de Santiago sobreseyó al exalcalde de La Florida y actual senador Rodolfo Carter en una causa iniciada por propietarios del loteo El Rincón, quienes lo acusaban de desacato, malversación de caudales públicos y otros delitos en medio de un conflicto por obras de urbanización pendientes desde la década de 1980.

La querella fue presentada en 2024, luego de que los dueños del terreno obtuvieran fallos favorables en la justicia civil contra la Municipalidad de La Florida. Sin embargo, el juez Sebastián Zulch concluyó que no existían antecedentes para atribuir responsabilidad penal al exjefe comunal.

En su resolución, el magistrado sostuvo que la acción presentada era una medida “temeraria, instrumental” y que se había circunscrito a una “disconformidad” derivada de juicios civiles.

“No se configuran los elementos de los tipos penales”

Asimismo, afirmó que “se pretende instrumentalizar el derecho penal para obtener una prestación económica referida a una cuestión civil".

La decisión fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que señaló que en la querella “no se advierte la descripción de hechos o conductas que pudieren ser subsumidas en los ilícitos penales propuestos". Además, agregó que “no se configuran los elementos de los tipos penales citados por el querellante”.

Tras el fallo, el abogado de Carter, José Pedro Silva, destacó que “tanto el juzgado de garantía como la Corte de Apelaciones han acogido el sobreseimiento definitivo y condenado en costas a la querellante". Añadió que la resolución “despeja de manera definitiva cualquier cuestionamiento sobre la inocencia de nuestros representados”.