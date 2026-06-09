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Detienen a cuatro presuntos miembros de la Resistencia Mapuche Lafkenche por homicidio de brigadista de Conaf

Los sujetos son investigados por el crimen de Moisés Orellana, ocurrido en 2020 en Cañete, además de incendios reiterados y robos con violencia.

Juan Castillo

Nicolás Medina

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

La Fuerza de Tarea Arauco de la Policía de Investigaciones detuvo a cuatro sujetos sindicados como integrantes de la orgánica Resistencia Mapuche Lafkenche, quienes son investigados por los delitos de homicidio, incendios reiterados y robo con violencia.

Las diligencias apuntan a su presunta participación en el ataque ocurrido en septiembre del 2020 en el sector Lloncao, en la comuna de Cañete, hecho que terminó con la muerte del brigadista de la CONAF Moisés Orellana de 21 años, quien fue testigo de la huida de 8 encapuchados tras cometer ataques incendiarios.

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De acuerdo con los antecedentes reunidos durante la investigación, los detenidos habrían participado en una serie de acciones violentas atribuidas a esta organización, las que afectaron a trabajadores y empresas vinculadas a actividades productivas de la provincia de Arauco.

Además, uno de los capturados también es sindicado por la policía como autor de un ataque incendiario registrado el 22 de febrero de 2022, cuando fueron destruidas maquinarias forestales durante un atentado ocurrido en la comuna de Los Álamos.

Cabe recordar que por el atentado de Lloncao ya se desarrolló un juicio oral en contra de dos imputados, quienes fueron condenados a penas que suman 28 años de cárcel por su participación en estos hechos.

Con estas nuevas detenciones, la investigación suma nuevos antecedentes que buscan establecer la responsabilidad de otros integrantes de la organización en ataques ocurridos en la Macrozona Sur, mientras los imputados serán puestos a disposición de la justicia para el control de detención y posterior formalización.

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