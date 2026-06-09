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Ciclón extratropical llega a Chile con lluvias, nieve y vientos: revisa dónde habrá precipitaciones

Un frente frío avanzará desde la zona austral hasta el norte chico, con lluvias, nevadas y bajas temperaturas.

Juan Castillo

Referencial.

Referencial. / Hector Andrade

Un nuevo sistema frontal comenzará a dejar lluvias, nieve y viento en distintas zonas de Chile durante esta semana.

El fenómeno partió en sectores de Magallanes hacia el final del lunes, avanzará por el sur durante este martes y alcanzará la zona central durante mañana miércoles 10.

El frente será impulsado por una masa de aire frío, lo que favorecerá nevadas en sectores cordilleranos del centro y el norte chico. Según Meteored, el sistema no será muy intenso, pero de todas formas aportará viento en su desplazamiento, con rachas que podrían llegar a 60 km/h en sectores costeros del centro sur y hasta 70 km/h en cordillera.

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Las precipitaciones de este primer frente de la semana no serían abundantes, aunque podrían dejar entre 5 y 15 milímetros en diversos sectores de la Región Metropolitana. En zonas del centro sur, los montos podrían aumentar hasta los 20 mm, mientras que en Los Lagos y Aysén se proyectan acumulados cercanos a 30 mm.

La nieve también será protagonista. La intensificación de una vaguada en altura permitirá que las nevadas comiencen antes que las lluvias y lleguen a los valles. En la cordillera del centro norte, el fenómeno se espera desde la noche del martes y podría extenderse hasta la Región de Coquimbo, con opción de alcanzar sectores de Atacama.

Para el miércoles, una baja presión o ciclón extratropical afectará principalmente a la Patagonia, con nieve, viento y lluvia. En la cordillera de Aysén podrían acumularse más de un metro de nieve, mientras que en el tramo sur de Los Lagos se esperan entre 50 y 70 centímetros.

Luego del paso del sistema, una masa de aire frío dejará un amanecer de jueves con temperaturas muy bajas y heladas localizadas. Hacia el fin de semana, podría llegar un nuevo frente, aunque con precipitaciones más acotadas entre Maule y Los Lagos.

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