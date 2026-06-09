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“Está muy afectado”: El “Catador” reacciona a grave denuncia de abuso de su expareja y anuncia acciones legales

El abogado de David Liempi negó las acusaciones de Paula Salas y confirmó que ya se están tomando medidas.

Javier Méndez

“Está muy afectado”: El “Catador” reacciona a grave denuncia de abuso de su expareja y anuncia acciones legales

David Liempi, conocido como el “Catador” por su paso por la televisión, reaccionó a la grave denuncia pública realizada por su expareja, la periodista Paula Salas, con quien mantuvo una relación por más de 20 años.

La comunicadora usó su perfil de Instagram para acusar una serie de supuestas situaciones vinculadas, entre otras cosas, a abandono y deudas. “Durante más de 20 años abusó de mí en todos los sentidos”, se lee en el post.

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El Catador desmiente denuncia y su abogado asegura: “Él está muy afectado”

En diálogo con La Cuarta, el abogado de Liempi, Jaime Silva, rechazó las acusaciones y sostuvo que su representado ya inició acciones judiciales. “Los hechos son absolutamente falsos, hechos con el único propósito de denostar y desprestigiar a mi representado”, afirmó.

Según explicó el profesional, ya fue presentado un recurso de protección por una presunta vulneración al derecho a la honra. Además, indicó que solicitaron que la publicación realizada por Salas sea eliminada.

El abogado también adelantó que, durante las próximas horas, interpondrá una querella por el delito de injurias graves. En esa línea, cuestionó el objetivo de la denuncia pública realizada por la periodista.

“Ella está utilizando las redes para ajustar cuentas por cosas de índole personal, falseando la realidad y por lo tanto debiera responder en tribunales frente a eso”, señaló Silva.

“Él está muy afectado, como cualquier persona que está siendo funada sin motivo en redes sociales”, siguió. El profesional agregó que su representado le solicitó avanzar con rapidez en las acciones legales correspondientes. “Me encargó las acciones legales correspondientes con la mayor celeridad posible”, sostuvo.

“Esto no es un desahogo. Es un límite. Y es para que nadie más confunda amor con abuso”, es parte de lo que señaló Salas su comunicado.

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