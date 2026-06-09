Defensa de Nicolás Grau por acusación constitucional: “Es un uso desproporcionado de un instrumento institucional muy serio”

El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, anunció este martes la conformación de su equipo jurídico para enfrentar la acusación constitucional presentada en su contra por parlamentarios de oposición, nombrando al abogado constitucionalista Patricio Zapata como jefe de su defensa.

La definición se conoció el mismo día en que la Cámara de Diputadas y Diputados sorteó a los cinco integrantes de la comisión revisora que analizará el libelo y elaborará un informe para la sala. La instancia quedó integrada por Carlos Bianchi, Marcela Hernando, Alejandro Bernales, Luis Fernando Sánchez y Joanna Pérez.

Tras asumir la representación del exsecretario de Estado, Zapata cuestionó los argumentos contenidos en la acusación y sostuvo que la acción no cumple con los requisitos exigidos para este tipo de procedimientos.

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“Una acusación constitucional exige demostrar una infracción a la Constitución o las leyes — no una diferencia de criterio sobre supuestos macroeconómicos. Llevar esa discusión al terreno de una acusación constitucional es un uso desproporcionado de un instrumento institucional muy serio”, afirmó.

El abogado también advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, tendría una eventual aprobación del libelo, señalando que podría generar un precedente para futuras autoridades económicas.

“Si se aprobara una acusación como esta, se debilitaría tremendamente el ejercicio de los ministros de Hacienda en lo sucesivo, los que podrían ser acusados constitucionalmente frente a cualquier diferencia metodológica o por el hecho de haberse verificado cambios de las mayorías políticas en el Congreso”, sostuvo.

Finalmente, Zapata aseguró que la discusión excede la situación particular de Nicolás Grau y apuntó a la relevancia institucional del debate.

“Lo que está en juego no es sólo una acusación constitucional más, sino la seriedad y rigor técnico de nuestra propia institucionalidad fiscal. Nuestro Ministerio de Hacienda goza, desde Rengifo en adelante, de un prestigio que es un activo de la nación chilena. Y aquello hay que cuidarlo”, concluyó.