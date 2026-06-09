Es uno de los rostros más importantes de la TV chilena e impacta con revelación: “A los 50 años me quiero retirar” / Canal 13

Esta semana Pamela Díaz fue la invitada de un nuevo capítulo de Mari con Edu, espacio conducido por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, donde repasó distintos momentos de su carrera y adelantó parte de sus próximos proyectos.

Eso sí, el punto que podría despertar mayor interés del diálogo guardó directa relación con el fin de su carrera en las pantallas, al menos como se conoce hasta ahora.

“¿Qué te gustaría hacer?... un proyecto en grande que tú digas: ‘Sabes qué, yo eldía de mañana voy a llegar a...“, le preguntó la exanimadora del Festival de Viña.

“No, vivo el hoy. Yo siempre dije a los 50 años me quiero retirar, quiero estar ojalá 100% atrás de cámara”, afirmó. “Tengo miles de proyectos que están en mi cabeza, que son entretenidos, pero no para mí, para otra gente. Hay cosas que mi capacidad no me da”, sumó “La Fiera”.

“Ahí está ONCE, la primera patita de ese proyecto”, interpretó Fuentes. “Porque en ONCE tienes programas que no son solo tuyos”, dijo en referencia al canal de streaming que encabeza Díaz desde marzo de este año.

La comunicadora también adelantó novedades para sus seguidores. Según contó, planea llevar Sin Editar a otra vereda durante los próximos meses. “Llevo cuatro años seguidos haciendo el Sin Editar, así es que voy a parar para llevarlo al teatro, yo creo que como en agosto”, anunció.

Por lo demás, también espera que vuelva su podcast junto a la humorista Chiqui Aguayo, llamado Hoy es Hoy. “Hicimos 12 capítulos para saber si nos llevábamos bien y fueron los más vistos”, recordó.