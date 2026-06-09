;

Es uno de los rostros más importantes de la TV chilena e impacta con revelación: “A los 50 años me quiero retirar”

La comunicadora habló de sus planes profesionales en “Mari con Edu”, el programa web que comparten María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes en YouTube.

Javier Méndez

Es uno de los rostros más importantes de la TV chilena e impacta con revelación: “A los 50 años me quiero retirar”

Es uno de los rostros más importantes de la TV chilena e impacta con revelación: “A los 50 años me quiero retirar” / Canal 13

Esta semana Pamela Díaz fue la invitada de un nuevo capítulo de Mari con Edu, espacio conducido por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, donde repasó distintos momentos de su carrera y adelantó parte de sus próximos proyectos.

Eso sí, el punto que podría despertar mayor interés del diálogo guardó directa relación con el fin de su carrera en las pantallas, al menos como se conoce hasta ahora.

¿Qué te gustaría hacer?... un proyecto en grande que tú digas: ‘Sabes qué, yo eldía de mañana voy a llegar a...“, le preguntó la exanimadora del Festival de Viña.

Revisa también:

ADN

“No, vivo el hoy. Yo siempre dije a los 50 años me quiero retirar, quiero estar ojalá 100% atrás de cámara”, afirmó. “Tengo miles de proyectos que están en mi cabeza, que son entretenidos, pero no para mí, para otra gente. Hay cosas que mi capacidad no me da”, sumó “La Fiera”.

“Ahí está ONCE, la primera patita de ese proyecto”, interpretó Fuentes. “Porque en ONCE tienes programas que no son solo tuyos”, dijo en referencia al canal de streaming que encabeza Díaz desde marzo de este año.

La comunicadora también adelantó novedades para sus seguidores. Según contó, planea llevar Sin Editar a otra vereda durante los próximos meses. “Llevo cuatro años seguidos haciendo el Sin Editar, así es que voy a parar para llevarlo al teatro, yo creo que como en agosto”, anunció.

Por lo demás, también espera que vuelva su podcast junto a la humorista Chiqui Aguayo, llamado Hoy es Hoy. “Hicimos 12 capítulos para saber si nos llevábamos bien y fueron los más vistos”, recordó.

Revisa el capítulo completo del podcast Mari Con Edu a continuación:

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad