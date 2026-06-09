Mbappé recibe un llamado de atención en Francia a días del Mundial: “Tendrá que esforzarse más...”

A solo dos días del inicio del Mundial 2026, Francia vive momentos de tensión dentro del plantel. Los dirigidos por Didier Deschamps son uno de los principales candidatos para ser nuevamente campeón, pero para esto los seleccionados tienen que dar su máximo nivel.

Dado este contexto, según información de L’Équipe, Ousmane Dembélé le hizo un llamado de atención a Kylian Mbappé en la previa de la Copa del Mundo. De acuerdo al medio francés, el actual Balón de Oro conversó con el capitán de la selección francesa después del triunfo ante Irlanda del Norte.

“Tendrá que esforzarse más en defensa con la selección que con su club para alinearse con la mentalidad del grupo e integrarse plenamente en el equipo”, fue lo que le dijo Dembélé a Mbappé según información del medio citado.

Este comentario llegó después del amistoso ante Irlanda del Norte, en el cual el delantero del Real Madrid no convirtió y desperdició varias ocasiones de gol. A raíz de esto, Mbappé ha sido duramente criticado por la prensa francesa a días del Mundial 2026.

En conferencia de prensa, Deschamps respaldó al capitán francés y aseguró que “es cierto que tuvo varias ocasiones y no estuvo eficaz. Pero me dijo que se ha guardado eso para Estados Unidos, y así me parece bien”.

Francia debutará en el Mundial 2026 ante Senegal el próximo martes 16 de junio a las 15:00 horas de Chile. El partido se disputará en el MetLife Stadium, Nueva York.