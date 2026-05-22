Mbappé irrumpe y el primer Mundial con VAR: cinco momentos icónicos de Rusia 2018

En 2018, el Mundial de fútbol aterrizaba por primera vez en Rusia y en Europa Oriental. En las clasificatorias rumbo a este campeonato, la selección chilena quedó fuera por diferencia de gol tras caer por 3-0 ante Brasil en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

En Europa, en tanto, el gran golpe lo dio Suecia al eliminar a Italia en los playoffs, provocando que la “Azzurra” quedara fuera de una Copa del Mundo por tercera vez en su historia y cortando una racha de 60 años clasificando de manera consecutiva.

Este Mundial también marcó la irrupción definitiva de una de las grandes figuras de la nueva generación francesa: Kylian Mbappé. Con apenas 19 años, el delantero fue una de las grandes revelaciones de “Les Bleus” y terminó convirtiéndose en una de las estrellas del torneo.

A 20 días del inicio del Mundial 2026, en ADN.cl repasamos cinco momentos icónicos de la cita planetaria celebrada en Rusia.

La irrupción de Kylian Mbappé

El Mundial de Rusia 2018 marcó la explosión definitiva de Kylian Mbappé como una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Con apenas 19 años, el delantero francés deslumbró por su velocidad, desequilibrio y personalidad en el escenario más importante del deporte.

Si bien ya era considerado una de las mayores promesas de Europa tras su aparición en el AS Monaco y su fichaje por el PSG, fue en Rusia donde terminó de convertirse en figura planetaria. Su actuación más recordada llegó en los octavos de final frente a Argentina, cuando anotó dos goles y provocó un penal en la victoria de Francia por 4-3.

En la final frente a Croacia marcó un tanto, lo que lo convirtió en el segundo menor de 20 años en anotar en una final de un Mundial después de Pelé en 1958.

El primer mundial con VAR

El Mundial de Rusia 2018 quedó marcado por la implementación por primera vez del VAR en una Copa del Mundo. La tecnología de asistencia arbitral debutó oficialmente en el torneo con el objetivo de corregir jugadas polémicas y apoyar las decisiones de los árbitros dentro del campo.

Si bien el sistema ya había sido probado anteriormente en competiciones como la Copa Confederaciones de 2017, Rusia 2018 fue el primer Mundial en utilizar esta herramienta durante todo el campeonato.

Cristiano Ronaldo y una actuación imborrable ante España

Uno de los mejores partidos de Rusia 2018 se vivió en la fase de grupos, cuando Portugal y España igualaron 3-3 en un verdadero espectáculo disputado en Sochi. Pero más allá del resultado, la gran figura de la noche fue Cristiano Ronaldo.

El delantero portugués firmó una actuación memorable y anotó los tres goles de su selección ante uno de los principales candidatos al título. Cristiano abrió la cuenta mediante lanzamiento penal, luego marcó con un potente remate que se le escapó al arquero David de Gea y completó su triplete con un impecable tiro libre en los minutos finales del encuentro.

Con 33 años, el atacante demostró que seguía siendo determinante en la máxima cita del fútbol y protagonizó una de las actuaciones individuales más icónicas del torneo.

El fracaso de Alemania y la polémica de Argentina

Rusia 2018 dejó una de las mayores sorpresas en la historia de los Mundiales con la temprana eliminación de Alemania. El vigente campeón del mundo quedó fuera en fase de grupos tras caer frente a México y Corea del Sur, firmando una campaña para el olvido.

La derrota ante los surcoreanos provocó incredulidad total entre los hinchas y marcó el final de una generación que había conquistado el título en Brasil 2014. Incluso, las imágenes de los jugadores alemanes totalmente desconcertados tras el pitazo final dieron la vuelta al mundo.

Argentina, en tanto, protagonizó uno de los equipos más polémicos del torneo. La “Albiceleste” llegó a Rusia en medio de dudas futbolísticas y terminó envuelta en rumores de conflictos internos entre los jugadores y el cuerpo técnico encabezado por Jorge Sampaoli.

Croacia y Bélgica sorprenden al mundo

El Mundial de Rusia 2018 también estuvo marcado por el gran rendimiento de selecciones que lograron romper con el dominio histórico de las potencias tradicionales. Croacia y Bélgica fueron las grandes sorpresas del torneo y protagonizaron campañas inolvidables.

Croacia, liderada por Luka Modrić, mostró uno de los mejores niveles futbolísticos del campeonato y alcanzó por primera vez en su historia una final del Mundial. El conjunto balcánico eliminó a equipos como Dinamarca, Rusia e Inglaterra, destacando además por su capacidad para imponerse en partidos de alta tensión y alargues consecutivos.

Bélgica, en tanto, confirmó el enorme talento de su “generación dorada”. Con figuras como Kevin De Bruyne, Eden Hazard y Romelu Lukaku, los belgas realizaron una campaña histórica y se quedaron con el tercer lugar tras derrotar a Inglaterra.