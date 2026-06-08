PNL y Republicanos ingresan acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau
El libelo acusatorio firmado por ocho parlamentarios imputa infracciones graves a la Constitución y a las leyes en el manejo de la programación y control financiero del Estado.
Un grupo de ocho diputados Libertarios y Repubvlicanos ingresó de manera oficial una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau Veloso, imputándole la infracción flagrante a la Carta Fundamental y a las leyes que regulan la administración, programación y control financiero del Estado chileno.
La ofensiva penal y administrativa se sustenta jurídicamente en una conexión indisoluble entre el artículo 52, número 2, letra b) de la Constitución —que habilita el juicio político a secretarios de Estado— y el artículo 6°, que consagra el principio de juridicidad y obliga a los órganos públicos a someter sus acciones a las normas vigentes.
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Debido a que Grau cesó en sus funciones el pasado 11 de marzo de 2026 con el cambio de mando, los firmantes hicieron uso del plazo constitucional que permite perseguir la responsabilidad ministerial hasta tres meses después de la expiración del cargo. De ser declarado culpable por la mayoría de los senadores en ejercicio, el exjefe de las finanzas públicas quedará inmediatamente inhabilitado para ejercer cargos y funciones públicas por un periodo estricto de cinco años.
Los tres pilares de la acusación
El documento, redactado en cuatro capítulos acusatorios principales, argumentando que el mal desempeño, la impericia o la negligencia inexcusable bastan para mermar el patrimonio público. La acusación se estructura sobre la base de tres presuntas anomalías.
- Inconsistencia de USD$ 10.500 millones en la deuda pública (Capítulo Segundo): Los diputados aseguran una grave incompatibilidad aritmética contenida en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025 (IFP 4T25), elaborado bajo la gestión de Grau. Los datos revelarían que mientras el déficit fiscal proyectado entre 2026 y 2030 se profundizó en $13,5 billones de pesos chilenos respecto al informe anterior, la deuda bruta informada al país solo se incrementó en $3,9 billones. Esta brecha de trazabilidad de más de 10.500 millones de dólares privó al sistema de la unidad y coordinación exigidas por el artículo 3° del Decreto Ley N° 1.263.
- Ocultamiento de presiones y gastos vigentes (Capítulos Tercero y Cuarto): El libelo invoca la vulneración al principio de universalidad presupuestaria, consignando que el exministro habría omitido incorporar de forma íntegra una serie de gastos permanentes obligatorios del Estado para el año 2026. El incremento de la cotización previsional del empleo público y un mayor gasto por intereses corrientes. Esta maniobra provocó que el déficit efectivo proyectado para 2026 fuera artificialmente situado en un -1,8% del PIB en el IFP 4T25, debiendo haber sido sincerado en un -2,9% del PIB.
- Vulneración a la probidad y transparencia (Capítulo Primero): Acusan la entrega de información fiscal inconsistente y el incumplimiento de las metas de la regla fiscal dual. El libelo constata que bajo la administración de Grau, el cierre definitivo del año 2025 arrojó un supuesto déficit estructural del -3,7% del PIB, cifra que excedió en más de dos puntos porcentuales la meta legal fijada en el -1,6% del PIB mediante el Decreto N° 542 de 2025 del Ministerio de Hacienda.
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