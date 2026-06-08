PNL y Republicanos ingresan acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau

Un grupo de ocho diputados Libertarios y Repubvlicanos ingresó de manera oficial una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau Veloso, imputándole la infracción flagrante a la Carta Fundamental y a las leyes que regulan la administración, programación y control financiero del Estado chileno.

La ofensiva penal y administrativa se sustenta jurídicamente en una conexión indisoluble entre el artículo 52, número 2, letra b) de la Constitución —que habilita el juicio político a secretarios de Estado— y el artículo 6°, que consagra el principio de juridicidad y obliga a los órganos públicos a someter sus acciones a las normas vigentes.

Debido a que Grau cesó en sus funciones el pasado 11 de marzo de 2026 con el cambio de mando, los firmantes hicieron uso del plazo constitucional que permite perseguir la responsabilidad ministerial hasta tres meses después de la expiración del cargo. De ser declarado culpable por la mayoría de los senadores en ejercicio, el exjefe de las finanzas públicas quedará inmediatamente inhabilitado para ejercer cargos y funciones públicas por un periodo estricto de cinco años.

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Los tres pilares de la acusación

El documento, redactado en cuatro capítulos acusatorios principales, argumentando que el mal desempeño, la impericia o la negligencia inexcusable bastan para mermar el patrimonio público. La acusación se estructura sobre la base de tres presuntas anomalías.