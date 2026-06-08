;

Vuelve la lluvia a Santiago: este es el “día clave” en que habrá precipitaciones en la capital

Las lluvias dirán presente en la región Metropolitana esta semana. Revisa acá el pronóstico del tiempo.

Juan Castillo

Vuelve la lluvia a Santiago: este es el “día clave” en que habrá precipitaciones en la capital

Tras varios días de frío y poca húmedad, durante esta semana volverán las lluvias a Santiago.

Según el pronóstico del tiempo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las temperaturas mínimas repuntarán durante estos días, las que estarán bordeando los 8 y 10 grados, mientras que las máximas no sobrepasarán los 15 grados.

En ese sentido, y según las proyecciones de la DMC, las lluvias volverán a la región Metropolitana, principalmente en zonas cordilleranas.

Revisa también:

ADN

Vuelve la lluvia a Santiago: este es el “día clave”

El portal meteorológico detalla que las precipitaciones comenzarán durante la madrugada de este miécoles 10 de junio en Santiago y otras zonas de la capital.

Mientras que para esa jornada se espara una mínima de 8 grados y una máxima de 13° C, con cielos nublados y chubascos.

En tanto, el sitio Accuweather especifica que las precipitaciones podrían iniciar a eso de las 07:00 horas, extendiéndose por gran parte de la jornada.

ADN

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad