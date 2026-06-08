Vuelve la lluvia a Santiago: este es el “día clave” en que habrá precipitaciones en la capital
Las lluvias dirán presente en la región Metropolitana esta semana. Revisa acá el pronóstico del tiempo.
Tras varios días de frío y poca húmedad, durante esta semana volverán las lluvias a Santiago.
Según el pronóstico del tiempo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las temperaturas mínimas repuntarán durante estos días, las que estarán bordeando los 8 y 10 grados, mientras que las máximas no sobrepasarán los 15 grados.
En ese sentido, y según las proyecciones de la DMC, las lluvias volverán a la región Metropolitana, principalmente en zonas cordilleranas.
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El portal meteorológico detalla que las precipitaciones comenzarán durante la madrugada de este miécoles 10 de junio en Santiago y otras zonas de la capital.
Mientras que para esa jornada se espara una mínima de 8 grados y una máxima de 13° C, con cielos nublados y chubascos.
En tanto, el sitio Accuweather especifica que las precipitaciones podrían iniciar a eso de las 07:00 horas, extendiéndose por gran parte de la jornada.
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