Vuelve la lluvia a Santiago: este es el “día clave” en que habrá precipitaciones en la capital

Tras varios días de frío y poca húmedad, durante esta semana volverán las lluvias a Santiago.

Según el pronóstico del tiempo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las temperaturas mínimas repuntarán durante estos días, las que estarán bordeando los 8 y 10 grados, mientras que las máximas no sobrepasarán los 15 grados.

En ese sentido, y según las proyecciones de la DMC, las lluvias volverán a la región Metropolitana, principalmente en zonas cordilleranas.

Vuelve la lluvia a Santiago: este es el “día clave”

El portal meteorológico detalla que las precipitaciones comenzarán durante la madrugada de este miécoles 10 de junio en Santiago y otras zonas de la capital.

Mientras que para esa jornada se espara una mínima de 8 grados y una máxima de 13° C, con cielos nublados y chubascos.

En tanto, el sitio Accuweather especifica que las precipitaciones podrían iniciar a eso de las 07:00 horas, extendiéndose por gran parte de la jornada.