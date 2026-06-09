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FOTO. Prohibido entrar: la peligrosa zona que preocupa a una selección en su campo de entrenamiento para el Mundial

El equipo se encontró con un inesperado problema tras instalarse en el complejo deportivo.

Daniel Ramírez

@swissnatimen

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En la antesala del Mundial 2026, la selección de Suiza afronta un inesperado problema en el campo de entrenamiento que le fue designado en Estados Unidos.

El combinado helvético se instaló en un exclusivo complejo deportivo ubicado en la ciudad de San Diego, California, que cuenta con modernas instalaciones, hoteles y otras comodidades.

Sin embargo, el problema es que el recinto está rodeado por un área boscosa donde habitan serpientes venenosas, lo que encendió las alarmas en el conjunto europeo.

La propia selección suiza dio a conocer esta situación en sus redes sociales, donde publicaron un mapa de las instalaciones en el cual se puede observar un sector de color rojo denominado “Snake Area” (Zona de Serpientes).

ADN

El campo de entrenamiento de Suiza para el Mundial 2026

Suiza debutará en el Mundial 2026 el próximo 13 de junio ante Catar, por el Grupo B. Luego jugará contra Bosnia (18 de junio) y después enfrentará a Canadá (24 de junio).

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