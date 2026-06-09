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Justicia rechaza demanda de excuerpo técnico de Deportes La Serena por despido injustificado

El Juzgado de Letras de la ciudad nortina desestimó también el cobro de prestaciones solicitado por el exDT granate Erwin Durán.

Carlos Madariaga

Justicia rechaza demanda de excuerpo técnico de Deportes La Serena por despido injustificado

Justicia rechaza demanda de excuerpo técnico de Deportes La Serena por despido injustificado / CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

En mayo de 2025, Deportes La Serena tomó la decisión de despedir al técnico con el que lograron el ascenso a Primera División el año anterior, Erwin Durán.

El entrenador nacional no tomó a bien la determinación y, junto a su ayudante, Jonathan Viveros, demandaron al club granate acusando “despido injustificado” y solicitando el cobro de prestaciones.

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Sin embargo, el Juzgado de Letras de La Serena sentenció este martes que el elenco nortino no vulneró las garantías alegadas por su excuerpo técnico, planteando que la directiva del equipo informó a ambos extrabajadores de su despido.

"En dichas comunicaciones se invocó la causal del artículo 161 inciso segundo del Código del Trabajo, esto es, desahucio escrito del empleador, fundado en que los cargos de director técnico y ayudante técnico correspondían a empleos de exclusiva confianza del empleador, atendida la naturaleza de las funciones desempeñadas en el plantel profesional del club”, se lee en parte del fallo.

“De esta forma, con el respaldo documental, el empleador acreditó haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo en cuanto haber efectuado la comunicación escrita, la haya dirigido al domicilio contractual, haya indicado la causal legal invocada y haya dado aviso a la Inspección del Trabajo. En consecuencia, no se advierte incumplimiento formal suficiente para privar de eficacia a la comunicación de término”, remarca la resolución, apuntando que, por las funciones específicas del cargo, el deshaucio escrito del empleador estaba pactado en función de la situación deportiva del equipo.

Además, la justicia resaltó que Erwin Durán y Jonathan Viveros “no permanecieron privados de ingresos laborales durante el período reclamado”, atendiendo que tras su salida de Deportes La Serena firmaron por Rangers de Talca. Así las cosas, la demanda que interpusieron fue rechazada en todas sus partes.

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