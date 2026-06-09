España cerró su preparación previa al Mundial 2026 con un sólido triunfo por 3-1 ante Perú, duelo amistoso que se disputó anoche en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México.

El combinado español se impuso con anotaciones de Mikel Oyarzabal (2′), Pedri (32′) y un autogol del portero peruano Pedro Gallese (53′). En la selección sudamericana descontó Jairo Vélez (66′).

El grosero autogol de Gallese

Al minuto 53, el experimentado arquero de Perú protagonizó un grosero autogol que significó el 3-0 de España. En su intento por desviar un centro de Yéremy Pino, Pedro Gallese manoteó el balón de forma deficiente y terminó provocando que la pelota ingresara en su propio arco.

¡GALLESE SE COME EL GOL! 😰



Error del arquero con el centro de Yeremy y España ya golea en el Estadio Cuauhtémoc ❌



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Nene Malo sonó en pleno partido

El minuto 60 del segundo tiempo quedó marcado por un confuso momento. Durante una ventana de cambios para España, en todo el estadio comenzó a sonar la canción “Bailan Rochas y Chetas”, de la banda argentina Nene Malo.

Este error que cometió la organización del partido no pasó desapercibido y el momento se hizo viral en redes sociales.