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Feriados de junio en Chile: qué día cae y cuándo es el próximo fin de semana largo

Junio contempla dos feriados en el calendario, pero solo uno permitirá extender el descanso con tres días libres para trabajadores y estudiantes.

Juan Castillo

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Junio todavía tiene fechas clave en el calendario nacional. Tras el inicio del mes, muchos ya miran cuándo será el próximo feriado en Chile y si habrá una nueva oportunidad para descansar durante un fin de semana largo.

El primer feriado relevante será el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, que este año caerá el domingo 21 de junio.

Aunque se trata de una jornada reconocida en el calendario, al coincidir con domingo no generará un día adicional de descanso para la mayoría de trabajadores y estudiantes.

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Qué feriado sí dará fin de semana largo en junio

La fecha que sí permitirá un fin de semana largo será San Pedro y San Pablo, que se conmemorará el lunes 29 de junio.

Al caer al inicio de la semana, muchas personas podrán contar con tres días seguidos de descanso: sábado 27, domingo 28 y lunes 29.

Por eso, quienes estén pensando en viajar o realizar actividades durante esos días deberán anticiparse, especialmente por la mayor demanda que suelen generar los fines de semana largos en transporte, alojamiento y servicios turísticos.

De esta forma, junio tendrá dos feriados en el calendario, pero solo el último permitirá extender el descanso.

La fecha también puede convertirse en una oportunidad para organizar gastos, planificar salidas familiares o aprovechar promociones vinculadas al turismo.

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