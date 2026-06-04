Lionel Messi, capitán del campeón del mundo / Daniel Jayo

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 y en ADN.CL ya comenzamos a pensar en el desarrollo de la cita planetaria en Norteamérica. En esta ocasión, repasamos las selecciones que integran el Grupo J.

El gran favorito por supuesto es Argentina. El actual campeón del mundo tiene a su capitán, Lionel Messi, como gran estrella del plantel, quien irá por su segunda copa mundial.

Sin embargo en la primera fase tendrá duros rivales como Austria, Argelia y Jordania.

Argentina

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, ING), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, FRA), Juan Musso (Atlético de Madrid, ESP).

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid,ESP), Cristian “Cuti” Romero (Tottenham, ING), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Lisandro Martínez (Manchester United, ING), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, FRA), Facundo Medina (Olympique de Marsella, FRA), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon, FRA).

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Inter Miami. USA), Leandro Paredes (Boca Juniors), Enzo Fernández (Chelsea, ING), Alexis Mac Allister (Liverpool, ING), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, ALE), Giovani Lo Celso (Real Betis, ESP), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo, FRA).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami, USA), Julián Álvarez (Atlético de Madrid, ESP), Lautaro Martínez (Inter de Milán, ING), Nicolás González (Atlético de Madrid, ESP), Thiago Almada (Lyon, FRA), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP), Nico Paz (Como 1907, ITA), José Manuel López (Palmeiras, BRA).

Argelia

Arqueros: Luca Zidane (Granada, ES), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Lausanne, SUI).

Defensores: Rayan Aït-Nouri (Manchester City, ING), Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund, ALE), Aïssa Mandi (Lille OSC, FRA), Mohamed Tougaï (ES Tunis, TUN), Zineddine Belaïd (JS Kabylie), Achref Abada (USM Alger), Rafik Belghali (Hellas Verona, ITA), Samir Chergui (Paris FC, FRA), Jaouen Hadjam (Young Boys, SUI).

Mediocampistas: Houssem Aouar (Al-Ittihad, SAU), Nabil Bentaleb (Lille OSC, FRA), Hicham Boudaoui (OGC Nice, FRA), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt, ALE), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen, ALE), Yacine Titraoui (Charleroi, BEL), Ramiz Zerrouki (Twente, PB).

Delanteros: Riyad Mahrez (Al-Ahli FC, EUA), Amine Gouiri (Olympique de Marsella, FRA), Mohamed Amoura (Wolfsburg, ALE), Anis Hadj Moussa (Feyenoord, PB), Nadhir Benbouali (Gyõr), Adil Boulbina (USM Alger), Farès Ghedjemis (Frosinone, ITA).

Austria

Arqueros: Patrick Pentz (Bröndby, SUE), Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen, CHE).

Defensas: David Affengruber (Elche, ESP), David Alaba (Real Madrid, ESP), Kevin Danso (Tottenham, ING), Marco Friedl (Werder Bremen, ALE), Philipp Lienhart (Friburgo, ALE), Phillipp Mwene (Mainz, ALE), Stefan Posch (Mainz, ALE), Alexander Prass (Hoffenheim, ALE), Michael Svoboda (Venezia, ITA).

Mediocampistas: Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund, ALE), Konrad Laimer (Bayern Múnich, ALE), Christoph Baumgartner (RB Leipzig, ALE), Xaver Schlager (RB Leipzig, ALE), Nicolas Seiwald (RB Leipzig, ALE), Florian Grillitsch (Hoffenheim, ALE), Romano Schmid (Werder Bremen, ALE), Patrick Wimmer (Wolfsburg, ALE), Paul Wanner (Heidenheim, ALE), Carney Chukwuemeka (Chelsea, ING), Alessandro Schöpf (Vancouver Whitecaps, USA).

Delanteros: Marko Arnautovic (Estrella Roja, SER), Michael Gregoritsh (Augsburgo, ALE), Sasa Kalajdzic (LASK).

Jordania

Arqueros: Yazeed Abulaila (Al-Hussein), Abdallah Al-Fakhouri (Al-Wehdat), Ahmad Al-Juiadi (Shabab Al-Ordon), Noor Bani Attiah (Al-Faisaly).

Defensores: Yazan Al-Arab (FC Seoul), Abdallah Nasib (Al-Zawraa), Ehsan Haddad (Al-Hussein), Mohammad Abualnadi (Selangor), Yousef Abu Al-Jazar (Al-Hussein), Husam Abu Dahab (Al-Faisaly), Mohammed Abu Hashish (Al-Karma), Mohannad Abu Taha (Al-Quwa Al-Jawiya), Saed Al-Rosna (Al-Hussein), Ahmad Assaf (Al-Hussein), Anas Badawi (Al-Faisaly), Saleem Obaid (Al-Hussein).

Mediocampistas: Nizar Al-Rashdan (Qatar SC), Noor Al-Rawabdeh (Selangor), Rajaei Ayed (Al-Hussein), Ibrahim Sadeh (Al-Karma), Mohammad Al-Dawoud (Al-Wehdat), Amer Jamous (Al-Zawraa), Yousef Qashi (Al-Hussein).

Delanteros: Mousa Al-Tamari (Stade Rennais), Mahmoud Al Mardi (Al-Hussein), Ali Olwan (Al-Sailiya), Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb), Mohammed Abu Zraiq (Raja Casablanca), Ali Azaizeh (Al-Shabab), Odeh Al-Fakhouri (Pyramids).