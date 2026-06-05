Corte Suprema rechaza recurso de amparo y decide mantener prisión preventiva de Joaquín Lavín León

La Corte Suprema confirmó el rechazo del recurso de amparo presentado por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, manteniendo así la medida de prisión preventiva en el marco de la investigación por presunto fraude al Fisco.

En un fallo de la Segunda Sala, el máximo tribunal respaldó lo resuelto previamente por la Corte de Apelaciones de Santiago, descartando los argumentos de la defensa que apuntaban a una supuesta falta de fundamentación de la cautelar y a una eventual extralimitación del Ministerio Público en la formalización de cargos.

La Corte sostuvo que la resolución que decretó la prisión preventiva contiene una “fundamentación suficiente” y que, en esta etapa inicial, lo relevante es la existencia de antecedentes que justifiquen la cautelar, concluyendo que concurre un “peligro para la seguridad de la sociedad”, lo que descarta medidas menos gravosas.

Respecto de la alegación sobre posibles hechos no incluidos en el desafuero, el tribunal indicó que se trató de “precisiones o ampliaciones” de la imputación original, sin alterar el núcleo de la investigación.