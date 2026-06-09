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Día Nacional del Barros Luco: por qué se celebra hoy y cuáles son las mejores ofertas en Chile

Este 9 de junio se celebra uno de los sándwiches más tradicionales del país, con promociones especiales por solo un día.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno / Francisco Paredes Sierra

Este martes 9 de junio se celebra el Día Nacional del Barros Luco, una fecha dedicada a uno de los sándwiches más clásicos de la gastronomía chilena.

La preparación destaca por una fórmula simple, pero efectiva: carne a la plancha, queso fundido y pan recién horneado.

Su origen está ligado a Ramón Barros Luco, expresidente de Chile, quien habría popularizado esta combinación durante sus visitas al antiguo restaurante del Congreso Nacional.

Con el paso del tiempo, el pedido asociado a su nombre se convirtió en un ícono de la sanguchería local.

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La receta clásica y las promociones por el Día del Barros Luco

La versión tradicional del Barros Luco considera carne a la plancha, queso bien derretido y pan fresco. Para lograr un mejor resultado en casa, lo ideal es usar un corte delgado de vacuno, cocinarlo rápidamente en sartén o plancha caliente, agregar queso mantecoso encima y cerrar el sándwich cuando esté fundido.

En el marco de esta jornada, Juan Maestro anunció promociones disponibles solo durante este martes 9 de junio. La principal oferta estará en la APP Juan Maestro, donde los usuarios podrán acceder a un Barros Luco gratis por compras sobre $10.000.

Para activar ese beneficio, se debe agregar el producto al carrito y usar el código “LUCOMANIA” al momento de realizar la compra. La promoción será válida únicamente para retiro en locales durante esta jornada.

Además, la marca tendrá descuentos especiales en delivery. El Super Juan Barros Luco tendrá un valor promocional de $7.990, frente a su precio original de $10.500. En tanto, el Churrasco Barros Luco estará a $4.490, en vez de $7.190.

Las promociones estarán disponibles a través de la APP Juan Maestro, PedidosYa, Justo, Uber Eats y Rappi. Con esta iniciativa, la marca busca reforzar su vínculo con la tradición sanguchera chilena y con preparaciones de consumo cotidiano.

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