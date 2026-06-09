Desde la Questra a la Trionda: las últimas pelotas que han marcado al Mundial de fútbol / Tony Marshall - EMPICS

Uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026, que comenzará el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, será el Trionda, el balón oficial del torneo que rodará durante los 104 partidos de la cita planetaria.

Desde 1970, Adidas ha sido la empresa encargada de fabricar los balones oficiales de la Copa del Mundo. Todo comenzó en México 1970 con el icónico Telstar, cuyo característico diseño marcó un antes y un después en la historia de los mundiales.

A solo dos días del inicio de la competencia que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, en ADN.cl repasamos los últimos nueve balones con los que se han jugado las Copas del Mundo.

Questra: Estados Unidos 1994

Presentado para el Mundial de Estados Unidos 1994, el Questra marcó un importante salto en la evolución de los balones mundialistas. Su nombre proviene de la palabra inglesa quest (búsqueda), en referencia al espíritu de exploración y avances tecnológicos que caracterizó a la época.

Además de su llamativa estética, el Questra destacó por incorporar una capa de espuma de polietileno que mejoraba su suavidad y respuesta en el juego, convirtiéndolo en uno de los balones más avanzados de su tiempo.

picture alliance Ampliar

Tricolore: Francia 1998

Cuatro años después, para Francia 1998, Adidas presentó el Tricolore, un balón que pasó a la historia por ser el primero de los mundiales en incorporar colores en su diseño. Hasta entonces, los balones utilizados en la Copa del Mundo habían mantenido una estética predominantemente en blanco y negro.

Inspirado en la bandera francesa, el Tricolore incorporó detalles en azul, blanco y rojo, además de figuras alusivas al gallo, uno de los símbolos nacionales del país anfitrión.

picture alliance Ampliar

Fevernova: Corea-Japón 2002

Para Corea del Sur y Japón 2002, Adidas apostó por una renovación total con el Fevernova, un balón que rompió con la estética de sus predecesores y se convirtió en uno de los diseños más llamativos en la historia de los mundiales.

Con detalles en dorado y rojo sobre una base blanca, el Fevernova buscó reflejar la energía y el dinamismo del primer Mundial organizado en territorio asiático.

Gary M. Prior Ampliar

Teamgeist: Alemania 2006

Para Alemania 2006, Adidas presentó el Teamgeist, un balón que marcó un importante avance tecnológico respecto a sus antecesores. Su nombre, que en alemán significa “espíritu de equipo”.

La principal innovación del Teamgeist estuvo en su construcción. A diferencia de los modelos anteriores, redujo significativamente el número de paneles utilizados en su fabricación, logrando una superficie más uniforme y redonda.

picture alliance Ampliar

Jabulani: Sudáfrica 2010

Para Sudáfrica 2010, Adidas presentó el Jabulani, un balón que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados y polémicos en la historia de los mundiales. Su nombre significa “celebrar” en isiZulu, uno de los idiomas más hablados en dicho país.

Diseñado con solo ocho paneles termosellados, el Jabulani incorporó innovaciones que buscaban mejorar su rendimiento aerodinámico. Sin embargo, su comportamiento en el aire generó numerosas críticas por parte de futbolistas y arqueros.

Streeter Lecka Ampliar

Brazuca: Brasil 2014

Tras las críticas que recibió el Jabulani en Sudáfrica 2010, Adidas buscó recuperar la confianza de los futbolistas con el Brazuca, el balón oficial del Mundial de Brasil 2014. Su nombre fue elegido a través de una votación popular.

El Brazuca destacó por su diseño colorido inspirado en las tradicionales cintas del deseo de Bahía y por un exhaustivo proceso de pruebas en el que participaron jugadores profesionales de distintos países.

Cameron Spencer Ampliar

Telstar 18: Rusia 2018

Para Rusia 2018, Adidas decidió rendir homenaje a sus orígenes con el Telstar 18, un balón inspirado en el histórico Telstar utilizado en los mundiales de 1970 y 1974. Su nombre hace referencia a “Television Star”.

Aunque mantuvo la esencia visual de su antecesor, el Telstar 18 incorporó tecnología de última generación. Entre sus principales novedades destacó un chip NFC integrado, que permitía a los aficionados interactuar con el balón a través de dispositivos móviles.

Ross MacDonald - SNS Group Ampliar

Al Rihla: Catar 2022

Para Qatar 2022, Adidas presentó el Al Rihla, un balón cuyo nombre significa “el viaje” en árabe, una referencia al recorrido que realizan tanto los futbolistas como los aficionados para llegar a una Copa del Mundo.

Su diseño estuvo inspirado en la arquitectura, las embarcaciones tradicionales y la bandera de Qatar, incorporando colores vibrantes sobre una base clara.

picture alliance Ampliar

Trionda: Canadá, Estados Unidos y México 2026

Para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, Adidas presentó el Trionda, un balón que busca representar la unión de los tres países anfitriones.

Su nombre nace de la combinación de “tri”, en alusión a las tres naciones organizadoras, y “onda”, inspirada en la tradicional ola que suele recorrer los estadios durante los partidos.