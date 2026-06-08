La Florida endurece controles para entregar vales de gas: municipio detectó postulaciones irregulares

La Municipalidad de La Florida reforzó los controles para la entrega de vales de gas de la campaña comunal Calor de Hogar, luego de detectar en años anteriores postulaciones con información inconsistente.

La medida busca asegurar que el beneficio llegue a familias que realmente cumplen los requisitos y que necesitan apoyo para enfrentar los meses más fríos del año.

Según el municipio, se identificaron casos de personas que declaraban más integrantes de los que efectivamente vivían en el hogar, además de postulantes que no residían en la comuna.

Municipio busca evitar abusos en la entrega del beneficio

El alcalde Daniel Reyes explicó que el reforzamiento de los controles responde a la necesidad de proteger los recursos municipales y evitar que se desplace a familias que sí requieren ayuda. “Nos hemos encontrado con hogares que declaran más grupos familiares en sus casas, para acceder a un mayor beneficio e incluso con postulantes que no viven en La Florida”, señaló.

En esa línea, el jefe comunal sostuvo que estas irregularidades afectan directamente a quienes cumplen las reglas. “Eso no solamente es injusto con quienes cumplen las reglas, sino que además perjudica a familias que realmente necesitan esta ayuda para enfrentar el invierno”, afirmó.

Reyes también vinculó la medida con el nuevo foco de fiscalización anunciado por la Contraloría respecto de la entrega irregular de beneficios sociales. “Estos son recursos de todos los floridanos y tenemos el deber de administrarlos de manera responsable”, indicó.

El alcalde agregó que entregar información falsa o intentar acceder al beneficio sin cumplir los requisitos perjudica a otras familias. “Nuestro deber es cuidar cada peso municipal y asegurar que llegue a quienes realmente lo necesitan”, sostuvo.

Para acceder a los vales de gas, los hogares deben pertenecer hasta el 90% más vulnerable del Registro Social de Hogares, tener el registro actualizado en La Florida, contar con cédula de identidad chilena vigente y residir efectivamente en la comuna. En el caso de personas migrantes, se exige residencia definitiva.

El beneficio contempla dos vales de gas de 15 kilos, distribuidos entre mayo y junio. El municipio aseguró que continuará con controles durante todo el proceso.