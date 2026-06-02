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VIDEOS. ¿Seremos reemplazados? Experto en robótica responde y derriba los mitos más populares

En conversación con Andrea Obaid en Tecnociencia, el académico Javier Ruiz del Solar analiza los avances, límites y desafíos de la automatización.

Martín Neut

Andrea Obaid

Tecnociencia CAP 13

Tecnociencia CAP 13

El nuevo capítulo de Tecnociencia aborda una de las grandes interrogantes de la era de la inteligencia artificial: si los robots humanoides llegarán a reemplazar a las personas.

En conversación con Andrea Obaid, el jefe de Autonomía y Robótica del AMTC de la Universidad de Chile, Javier Ruiz del Solar, explicó que ese escenario aún está lejos de concretarse.

Según el académico, lo más probable es que humanos y robots trabajen de manera complementaria. “Hay algunas tareas en las que puede que nos reemplacen, pero lo que se ve como más factible es que nos complementen”, afirmó.

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De hecho, descartó que hoy existan máquinas capaces de realizar muchas de las tareas domésticas que suelen mostrarse en videos virales: “¿Existe un robot que pueda llevar a la casa y me limpie el baño? No”.

Lo que no lograrán los robots

Ruiz del Solar explicó que una de las principales limitaciones está en la manipulación de objetos. “La mano humana tiene unas capacidades tremendas”, señaló, destacando que posee una enorme capacidad de movimiento y sensores que permiten percibir frío, calor y contacto.

“Puede que haya manos robóticas que se vean parecidas, pero que tengan la misma capacidad no hay”, aseguró.

El especialista también advirtió sobre los efectos emocionales que podrían generar estas tecnologías.

Riesgo de generar dependencia

“Hemos visto noticias de personas que casi como que se enamoran de su LLM”, comentó, agregando que este fenómeno podría amplificarse con robots humanoides capaces de interactuar físicamente con las personas.

Respecto a los niños, sostuvo que existe el riesgo de generar dependencia afectiva a edades tempranas.

“Un niño de 1 año o de 2 años puede establecer una relación afectiva con su robot”, explicó, por lo que llamó a comprender “cuál es la tecnología que está detrás de los robots, cuáles son sus limitaciones y cuál es su realidad” antes de normalizar su uso cotidiano.

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