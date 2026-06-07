Terremoto afectó a las Filipinas: revisa acá la magnitud, el epicentro del sismo e informe del SHOA sobre las costas chilenas

Este domingo un terremoto se registró en las Filipinas y que afectó a diversas regiones de dicho país.

Según información entregada por Senapred a través de X, el sismo tuvo lugar a las 19:38 horas de Chile y tuvo una magnitud de 8,2.

El epicentro se registró a 49 kilómetros al sur de General Santos, Filipinas.

Tras la evaluación realizada entre el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) y el SHOA, las autoridades chilenas informaron que el sismo no reunía las condiciones para generar un tsunami en las costas chilenas.