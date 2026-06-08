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“Volvería a intentarlo mil veces más”: campeón del fútbol chileno con Colo Colo y la U anuncia su retiro

En un emotivo posteo, el volante Ramón Fernández dio a conocer sus primeros pasos ya fuera del alto rendimiento.

Carlos Madariaga

“Volvería a intentarlo mil veces más”: campeón del fútbol chileno con Colo Colo y la U anuncia su retiro

“Volvería a intentarlo mil veces más”: campeón del fútbol chileno con Colo Colo y la U anuncia su retiro / Ernesto Zelada

Durante este lunes, el fútbol chileno recibió la confirmación de una noticia en torno a un jugador que, si bien no nació en suelo nacional, hizo gran parte de su carrera aquí.

Hablamos del volante argentino Ramón Fernández, que anunció su retiro del alto rendimiento con un sentido posteo en sus redes sociales.

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Han sido más de 20 años de una carrera hermosa. Fui un privilegiado , cumplí mi sueño, ese que me hizo extrañar, sacrificarme y vivir solo para una profesión desde los 14 años, lejarme de mis padres, amigos y muchas cosas que en la adolecencia un chico normal las vive y el que desea ser jugador no”, explicó en su Instagram quien llegó en 2011 al balompié nacional para defender la camiseta de Unión La Calera.

Luego, peleó finales nacionales con O’Higgins y llegó a los dos clubes más populares del país, siendo campeón con ambos: ganó el trofeo de la Primera División en el Apertura 2014 con la U de Chile y el Transición 2017 con Colo Colo.

Volvería hacerlo e intentarlo mil veces más para llegar a ser un jugador de futbol y sentir eso inexplicable cada vez que entraba a una cancha”, reflexionó Ramón Fernández, quien se mantendrá en la actividad, pero ahora como comentarista en TNT Sports, donde ya ha participado en transmisiones de la Primera B.

“Ahora me toca una nueva etapa , ojalá siempre ligado al futbol y ayudando con mi experiencia disfrutar con mi familia , mis amigos. Como dijo el Diego alguna vez, si volvería a nacer, volvería a ser jugador de futbol”, concluyó el ahora exjugador de 41 años.

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