“Cuando llegué a Chile no había la inseguridad que hay ahora, pero también hay lugares donde aún se puede vivir tranquilo”

Ramón Fernández, actual volante de San Marcos de Arica, llegó a Chile en 2011 y ya suma 15 años viviendo en el país, donde ha residido en ciudades como Iquique, Rancagua, La Calera y Santiago.

En una reciente entrevista, el futbolista argentino expresó el cariño que ha desarrollado por nuestro país durante este tiempo, aunque también reconoció que le inquieta el aumento de la inseguridad.

“Chile es muy tranquilo en su forma de vivir. No tiene la vorágine de Buenos Aires ni ese ritmo tan intenso del argentino. Eso te mantiene, te calma, te baja un poco a tierra. Obviamente, cuando uno vuelve a Argentina retoma esa energía porque es tu país y es lo que uno quiere, pero hoy nuestras posibilidades están en Chile. Nos gusta el día a día, nos sentimos bien, y por eso decidimos quedarnos. Me enamoré del país y de su forma de vivir”, señaló el mediocampista en diálogo con En Cancha.

“Cuando llegué a Chile en 2011 no había la inseguridad que hay ahora. Eso es evidente y preocupa, pero también hay lugares y sectores donde aún se puede vivir tranquilo, y eso en otros países no pasa”, aseguró Fernández.

Siguiendo con el tema de la seguridad en Chile, el jugador apuntó: “Sí, cambiaron las cosas, pero nosotros en Argentina estamos acostumbrados a convivir con esa realidad. Lamentablemente, la vivimos mucho tiempo, así que tratamos de cuidarnos como en cualquier lugar”.

El volante que pasó por O’Higgins, Colo Colo, U de Chile, entre otros equipos, también abordó su presente viviendo en Arica. “Llegué a Arica en junio o julio y no he visto inseguridad, aunque sí he visto noticias que dicen que hay mucha. Capaz que el sector donde vivimos los jugadores o donde me muevo es tranquilo y no pasa nada”, indicó.

“Tampoco salgo mucho, porque vine solo a Arica y mi familia se quedó en Santiago, así que trato de cuidarme y estar tranquilo. Entonces, no puedo opinar demasiado, porque no he visto ni he vivido situaciones así”, concluyó Ramón Fernández.