;

“Cuando llegué a Chile no había la inseguridad que hay ahora, pero también hay lugares donde aún se puede vivir tranquilo”

El volante argentino Ramón Fernández, quien lleva 15 años viviendo en Chile, expresó su cariño por nuestro país y también su inquietud por la inseguridad.

Daniel Ramírez

@r._fernandez10

@r._fernandez10

Ramón Fernández, actual volante de San Marcos de Arica, llegó a Chile en 2011 y ya suma 15 años viviendo en el país, donde ha residido en ciudades como Iquique, Rancagua, La Calera y Santiago.

En una reciente entrevista, el futbolista argentino expresó el cariño que ha desarrollado por nuestro país durante este tiempo, aunque también reconoció que le inquieta el aumento de la inseguridad.

“Chile es muy tranquilo en su forma de vivir. No tiene la vorágine de Buenos Aires ni ese ritmo tan intenso del argentino. Eso te mantiene, te calma, te baja un poco a tierra. Obviamente, cuando uno vuelve a Argentina retoma esa energía porque es tu país y es lo que uno quiere, pero hoy nuestras posibilidades están en Chile. Nos gusta el día a día, nos sentimos bien, y por eso decidimos quedarnos. Me enamoré del país y de su forma de vivir”, señaló el mediocampista en diálogo con En Cancha.

Revisa también:

ADN

“Cuando llegué a Chile en 2011 no había la inseguridad que hay ahora. Eso es evidente y preocupa, pero también hay lugares y sectores donde aún se puede vivir tranquilo, y eso en otros países no pasa”, aseguró Fernández.

Siguiendo con el tema de la seguridad en Chile, el jugador apuntó: “Sí, cambiaron las cosas, pero nosotros en Argentina estamos acostumbrados a convivir con esa realidad. Lamentablemente, la vivimos mucho tiempo, así que tratamos de cuidarnos como en cualquier lugar”.

El volante que pasó por O’Higgins, Colo Colo, U de Chile, entre otros equipos, también abordó su presente viviendo en Arica. “Llegué a Arica en junio o julio y no he visto inseguridad, aunque sí he visto noticias que dicen que hay mucha. Capaz que el sector donde vivimos los jugadores o donde me muevo es tranquilo y no pasa nada”, indicó.

“Tampoco salgo mucho, porque vine solo a Arica y mi familia se quedó en Santiago, así que trato de cuidarme y estar tranquilo. Entonces, no puedo opinar demasiado, porque no he visto ni he vivido situaciones así”, concluyó Ramón Fernández.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad