¿Vas a pedir vacaciones de invierno? estas son las 5 dudas más frecuentes entre los trabajadores / Cristian Vivero Boornes

Con la llegada de las vacaciones de invierno, muchos trabajadores comienzan a planificar días de descanso junto a sus familias.

Sin embargo, también surgen dudas sobre el uso del feriado legal, la acumulación de vacaciones y los derechos de quienes tienen responsabilidades de cuidado.

Aunque en Chile no existen vacaciones de invierno para trabajadores establecidas por ley, sí es posible utilizar el feriado legal durante el receso escolar.

Además, la Ley de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral permite que padres, madres y cuidadores puedan solicitar preferencia para tomar vacaciones en este período.

En ese contexto, William Latorre, experto laboral y gerente de Personas de Rex+, reveló cuáles son las preguntas más frecuentes entre los trabajadores chilenos:

1. ¿Cuántos días de vacaciones me corresponden?

Los trabajadores con más de un año de servicio tienen derecho a 15 días hábiles de feriado legal al año, con remuneración íntegra.

2. ¿Puedo pedir vacaciones durante el receso escolar?

Sí. Cualquier trabajador puede solicitar sus vacaciones en este período y quienes tengan responsabilidades de cuidado cuentan con un derecho preferente para hacerlo.

3. ¿Se pueden acumular las vacaciones?

Sí, pero no de manera indefinida. La normativa permite acumular hasta dos períodos consecutivos de feriado legal.

4. ¿Las vacaciones pueden pagarse en dinero?

No mientras el contrato de trabajo esté vigente. El objetivo del feriado legal es asegurar el descanso efectivo del trabajador.

5. ¿Qué pasa con los días pendientes si termina el contrato?

Si existe una renuncia o despido, los días de vacaciones pendientes o proporcionales deben incorporarse al finiquito.