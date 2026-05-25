Vacaciones de invierno 2026 para escolares: estas son las regiones de Chile que tendrán 3 semanas libres
Desde el Ministerio de Educación (Mineduc) ya confirmaron las fechas del receso invernal para los estudiantes de todo el país. Revisa acá todos los detalles.
Una vez que culmine mayo, cada vez va faltando menos para que llegue la temporada invernal y con ello las tan ansiadas vacaciones de invierno 2026 para los escolares del país.
Dicha instancia suele ser aprovechada por los estudiantes para realizar un sinfín de actividades, salir de vacaciones o simplemente para descansar.
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En ese contexto, el Ministerio de Educación (Mineduc) ya tiene publicadas las fechas para el receso de los escolares de todo el territorio nacional.
De acuerdo a lo publicado, hay regiones del país que podrán llegar a contar con hasta tres semanas de receso invernal, aunque en la mayoría de las regiones serán dos.
¿Qué regiones tendrán 3 semanas de vacaciones de invierno?
Las regiones que contarán con vacaciones de invierno de tres semanas son las regiones de Aysén y Magallanes y de la Antártica Chilena.
Cabe señalar que las variaciones en las fechas y la duración de los recesos dependen de factores sanitarios y climáticos, según informó el Mineduc.
De tal forma, el calendario de vacaciones de invierno 2026 por región es el siguiente:
- Región de Arica y Parinacota: del lunes 13 al viernes 24 de julio (regreso a clases es el 27 de julio).
- Región de Tarapacá: del lunes 13 al viernes 24 de julio (regreso a clases es el 27 de julio).
- Región de Antofagasta: del lunes 6 de julio al viernes 17 de julio (regreso a clases el 20 de julio).
- Región de Atacama: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).
- Región de Coquimbo: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).
- Región de Valparaíso: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).
- Región Metropolitana: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).
- Región de O’Higgins: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).
- Región del Maule: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).
- Región de Ñuble: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).
- Región del Biobío: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).
- Región de La Araucanía: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).
- Región de Los Ríos: del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio (regreso a clases el 6 de julio).
- Región de Los Lagos: del lunes 6 de julio al viernes 17 de julio (regreso a clases el 20 de julio).
- Región de Aysén: del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio (regreso a clases el 20 de julio).
- Región de Magallanes y de la Antártica Chilena: del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio (regreso a clases el 20 de julio).
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