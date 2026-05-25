Vacaciones de invierno 2026 para escolares: estas son las regiones de Chile que tendrán 3 semanas libres / Agencia Uno

Una vez que culmine mayo, cada vez va faltando menos para que llegue la temporada invernal y con ello las tan ansiadas vacaciones de invierno 2026 para los escolares del país.

Dicha instancia suele ser aprovechada por los estudiantes para realizar un sinfín de actividades, salir de vacaciones o simplemente para descansar.

En ese contexto, el Ministerio de Educación (Mineduc) ya tiene publicadas las fechas para el receso de los escolares de todo el territorio nacional.

De acuerdo a lo publicado, hay regiones del país que podrán llegar a contar con hasta tres semanas de receso invernal, aunque en la mayoría de las regiones serán dos.

¿Qué regiones tendrán 3 semanas de vacaciones de invierno?

Las regiones que contarán con vacaciones de invierno de tres semanas son las regiones de Aysén y Magallanes y de la Antártica Chilena.

Cabe señalar que las variaciones en las fechas y la duración de los recesos dependen de factores sanitarios y climáticos, según informó el Mineduc.

De tal forma, el calendario de vacaciones de invierno 2026 por región es el siguiente: