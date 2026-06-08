¿Has sufrido embargos por deudas del CAE? Abogado recomienda qué hacer rápidamente

El proceso de cobranza del Crédito con Aval del Estado (CAE) entró en una nueva etapa. Tras iniciar en abril con retenciones de fondos en cuentas bancarias de deudores con montos superiores a los $5 millones, la Tesorería General de la República comenzó a ejecutar embargos sobre propiedades en regiones como Antofagasta, La Araucanía y Los Ríos.

La situación preocupa a miles de personas que mantienen obligaciones pendientes asociadas al financiamiento de sus estudios superiores. Según se comentó en el programa ADN Te Escucha, existen más de 550 mil deudores morosos y la deuda total asociada al CAE supera los 4 billones de pesos.

El abogado y director legal de GrupoDefensa.cl, Mario Espinosa, explicó que el conflicto jurídico radica en la forma en que se está realizando la cobranza.

“La Tesorería General de la República está utilizando los mismos mecanismos que tiene para cobrar impuestos respecto del Crédito con Aval del Estado. Lo que hoy se discute es si corresponde aplicar un procedimiento tributario para cobrar una deuda que originalmente tiene naturaleza civil”, señaló.

El profesional recordó que el CAE fue creado para facilitar el acceso a la educación superior, pero que mantiene características financieras similares a un crédito de largo plazo, ya que se reajusta en UF más un 2% anual.

¿Qué hacer si has sufrido embargos?

Esta situación ha generado que muchos deudores perciban que, pese a años de pago, el saldo disminuye lentamente. Según explicó Espinosa el sistema contempla plazos de hasta 20 años y, una vez cumplido ese período de pago, cualquier saldo remanente puede extinguirse.

Respecto de las personas que ya han sufrido embargos, el abogado recomendó actuar rápidamente. “Aquellos que ya han sido afectados pueden evaluar la presentación de un recurso de protección y una orden de no innovar. Además, quienes hayan sido notificados tienen un plazo acotado para presentar excepciones frente a la Tesorería”, indicó.

Expertos coinciden en que resulta clave que los deudores revisen su situación, conozcan las alternativas de pago vigentes y busquen asesoría antes de enfrentar medidas de cobranza más severas.