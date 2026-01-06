;

Lluvia y tormentas eléctricas en Santiago: a esta hora comenzarían las precipitaciones el jueves

Pese al calor inicial de enero, las precipitaciones volverán a la capital.

Juan Castillo

Pese a las altas temperaturas con las que comenzó enero de 2026 en la zona central de Chile, las lluvias volverán a Santiago durante esta semana.

Según el pronóstico entregado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones se registrarán en distintos sectores de la región Metropolitana durante este jueves 8 de enero.

Además, este evento climático vendrá acompañado de probables tormentas eléctricas, por lo cual se emitió una alerta para cuatro regiones del país, incluida la capital.

La DMC detalló que las lluvias comenzarán en horas de la madrugada del jueves en el sector de San José de Maipo, la que se podría extender a los sectores sur y oriente de Santiago.

Mientras que el portal Accuweather detalla que los chubascos caerían a eso de las 03:00 a.m., y se mantendría durante la mañana con distinta intensidad.

En tanto, las tormentas eléctricas podrían registrarse desde las 09:00 horas.

